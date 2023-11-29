Купили по странной схеме: заместитель главы ОП живет в доме, который ему не принадлежит, — расследование

Журналист Михаил Ткач узнал, что дом в Козине, в котором проживает заместитель председателя ОП Олег Татаров, купили по заниженной стоимости. При этом семья экс-владельца имения связана с людьми из окружения Януковича.

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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров живет в имении под Киевом, которое ему не принадлежит. Недвижимость была приобретена по заниженной цене и продажа состоялась между знакомыми лицами, что может свидетельствовать о фиктивности такой сделки. Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

Вечером 16 октября этого года журналисты "Украинской правды" заметили в правительственном квартале Киева двух топ-чиновников. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров, который, поговаривают, курирует всей правоохранительной системой Украины, находился в компании заместителя председателя Национальной полиции Украины Дмитрия Тишлека. Они вдвоем зашли во двор одного из домов на улице Липской и в течение трех часов так и не вышли оттуда. Поэтому медийщики предположили, что встреча скорее всего носила не рабочий характер.

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Через 10 дней после этого журналисты Бигус.инфо обнародовали громкое расследование о заместителе главы Нацполиции Тишлеке. У его жены нашли российский паспорт, а самого заместителя главы Нацполиции заподозрили в связях с криминалитетом. Они в частности заключаются в том, что заместитель главы нацпола живет в доме бизнесмена Виталия Нечипоренко, который является совладельцем компании вместе с российским криминальным авторитетом по прозвищу "Полузверь". Также журналисты выяснили, что у Нечипоренко есть бизнес с неким Андрианом Родиным, у которого есть проблемы с полицией.

Также журналисты нашли совместное фото Нечипоренко и Тишлека, а последнего после обнародования расследования отстранили от работы и объявили о проверке информации в СМИ, но по данным УП, заместитель главы Нацполиции и дальше продолжил ездить на работу. За месяц результаты проверки так и не сообщили.

Внимание журналистов также привлек особняк, где живет сам Олег Татаров в закрытом городке в Козине. Они обнаружили, что дом не принадлежит Татарову — его владельцем является Коваленко Владимир Васильевич, который приобрел это имение в 2021 году по в несколько раз заниженной стоимости — всего за 2 миллиона гривен.

Коваленко приобрел этот дом у гражданки РФ Магакян Сусанны Кайсеровны 1945 года рождения. Покупатель и продавец оба родом из Донецкой области, а жена Коваленко, которая осуществляла покупку, является руководителем компании, которая принадлежит семье Магакян, что может свидетельствовать о фиктивности покупки. А сама семья Магакян связана с семьей Ростомян, которые являются совладельцами "Ретейл Резиденс", на члена семьи Ростомяна в 2015 году переписали дом Януковича.

Владелец имения по телефону сообщил, что приобрел его и потом сразу сдал его в аренду Татарову. Мужчина не смог толком объяснить, как на него вышел Татаров и арендовал у него дом. Он отметил, что больше имений у него нет. А за коммунальные услуги до сих пор платит семья Магакянов. Сумма аренды — 75 тысяч гривен в месяц.

Напомним, что нардеп Николай Тищенко, не исключено, записал часть своего имущества на своего коллегу Сергея Вакальчука. У последнего в один день появилось несколько дорогостоящих объектов недвижимости.