Отравление жены Буданова: в ГУР рассказали о возможной спецоперации против сотрудников разведки

Как рассказал представитель военной разведки Андрей Юсов, расследованием отравление занимаются подразделение безопасности ведомства. В дальнейшем дело могут передать в другие компетентные органы.

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Главное управление разведки Минобороны Украины самостоятельно проводит расследование по случаю отравления своих сотрудников и жены главы ведомства Кирилла Буданова Марианны Будановой. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, в комментарии для "Украинской правды".

Юсов пояснил, что в соответствии с украинскими законами о разведке, контрразведке и оперативно-розыскной деятельности расследование этого инцидента проводит подразделение безопасности ГУР. Поскольку рассматривается возможная спецоперация против сотрудников разведки или их семей, их собственные службы занимаются расследованием.

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Ртуть, мышьяк или цинк: чем могли отравить жену главы ГУР, — токсиколог

Дальнейшие действия будут определены после тщательного изучения обстоятельств произошедшего. Предполагается, что после этапа внутреннего расследования будут приняты решения о возможной вовлеченности других правоохранительных органов или передаче материалов для дальнейшего досудебного или судебного разбирательства.

Отравление Марианны Будановой — что известно

Утром 28 ноября СМИ сообщили об отравлении жены Кирилла Буданова. Сообщалось о предполагаемом отравлении тяжелыми металлами Марианны Будановой, возможно не случайном.

Также в тот же день СМИ, ссылаясь на анонимные источники в ГУР, раскрыли, что отравление затронуло не только супругу руководителя ведомства, но и других сотрудников спецслужбы.

Тот же день, 28 ноября, в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили случай отравления Марианны Будановой, отметив, что она получает лечение.

На следующий день, 29 ноября, СМИ со ссылкой на анонимный источник в ГУР сообщали, что жену главы ведомства могли отравить мышьяком или ртутью.