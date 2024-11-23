"Чтобы спецслужбы не управляли": Лукашенко пригрозил полностью отключить интернет в Беларуси

По словам Александра Лукашенко, он не будет молиться на то, что граждане Беларуси не могут кому-то отправить сообщение. Он признался, что в 2020 уже давал разрешения на отключение от мировой паутины.

В Беларуси полностью отключат интренет, если во время президентских выборов, которые назначены на 26 января 2025 года, снова возникнут протесты. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами.

"Если это (протесты, — ред.) повторится, отключим вообще", — сказал Лукашенко.

После этого чиновники и присутствующие в зале люди начали хлопать в ладоши.

Президент Беларуси объяснил, что в 2020 году во время массовых протестов на кону стояла государственность Беларуси, поэтому нужно было выбирать из двух проблем — более важную.

"Скажу откровенно, что это (отключение интернета, — ред.) практически всегда, особенно на начальных этапах, происходило с моего разрешения", — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, из Польши с помощью интернета происходила координация всех протестов, и если бы ситуацию не удалось стабилизировать, то в Беларуси якобы была бы война хуже, чем в Украине.

"Вы думаете я буду смотреть и молиться на то, что вы кому-то сообщение не отправили? Если государства завтра не будет...Да плевать, на полтора-два часа мы этот интернет отключили, чтобы оттуда спецслужбы не управляли нашим обществом", — сказал Лукашенко.

Напомним, 14 ноября Лукашенко рассказал, как относится к избранию женщины на пост президента.

7 ноября Лукашенко предложил дать Трампу Нобелевскую премию мира.