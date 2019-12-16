На российском ТВ показали троих пленных бойцов ВСУ
2019-12-16 15:38:27
Их всех якобы внесли в списки на обмен пленными
На телеканале "Россия 1" вышел сюжет, в котором показали троих украинских военных – пленных "ДНР", пишет hromadske.
Военные – бойцы ВСУ Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков и Сергей Глондар.
Пантюшенко был командиром танка, который подбили под Донецком. В плену боевиков находится с января 2015 года.
Военные 3-го полка спецназначения старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков попали к боевикам 16 февраля 2015 года, когда в районе Дебальцево сопровождали колонну с раненными.
Отряд Глондара и Коринькова попал в засаду: несколько военных погибли, несколько – получили ранения, остальных – взяли в плен.
В сюжете российского канала говорится, что военных внесли в обменные списки. Всего же в "ДНР" несколько десятков таких пленных.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.
- За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
- Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.
- По словам главы МИД Вадима Пристайко, Украина готова к очень серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество пленных украинцев.
- Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что до конца года 72 пленных украинца смогут быть дома.