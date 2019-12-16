Украина готова к серьезным компромиссам при следующем обмене пленными, – Пристайко
2019-12-16 09:45:10
"Граница нашего компромисса была продемонстрирована, как вы помните, с моряками", – заявил глава МИД
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова к очень серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество пленных украинцев.
Об этом он рассказал в интервью УНИАН.
По словам Пристайко, если обмен пленными удастся совершить до конца года, то встречи в "нормандском формате" имеют смысл.
"Граница нашего компромисса была продемонстрирована, как вы помните, с моряками. Мы должны были, согласно решению трибунала, фактически получить 24 человека, но мы не могли долго ждать, чтобы они находились за решеткой. Поэтому были вынуждены отдать за них 24 человека. Причем, в отношении некоторых из этих людей были очень сомнительные решения с точки зрения их политического веса. Однако мы пошли на это. Гуманитарная составляющая взяла верх при рассмотрении решения", – сообщил министр.
Кроме того, по его словам, что саммиты "нормандской четверки" будут проводиться.
"Потому что есть другие вопросы, которые обсуждаются, несмотря на то, что для нас с вами ключевое значение имеет граница. Но мы не можем оставить без внимания людей, которых еще не обменяли", – сказал Пристайко.
"Мы посмотрим, насколько сейчас состоятся эти изменения. Если они пройдут до конца года, если мы сможем обменять людей, тогда эти встречи имеют смысл", – подеркнул Пристайко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.
- За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
- Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.
- После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".
- Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.
- Следующая встреча "Нормандской четверки" состоится через четыре месяца, ориентировочно в апреле.