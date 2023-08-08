Добежать до укрытия за 5 минут. Защитят ли в Одессе отдыхающих на пляже от ракет ВС РФ

В Одессе и области готовятся к бархатному сезону — 10 августа откроют пляжи. Для безопасного плаванья в море — противоминные сети. Спецукрытий на пляже нет, в случае ракетной опасности отдыхающим предлагают бежать до ближайших ресторанов, домов или ведомств. Фокус разбирался, насколько безопасно отдыхать в южном городе.

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В Одесской области собираются официально открывать пляжи Черного моря к бархатному сезону. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер выдал распоряжение о подготовке.

Устроенный ВС РФ теракт на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона, но сейчас качество морской воды в пределах санитарных норм. До открытия пляжи надо оборудовать защитными сетками от мин, а поблизости должны быть укрытия, уверяют чиновники.

Одесской, Белгород-Днестровской и Измаильской районным военным администрациям поручили до 17:00 10 августа подготовить пляжи. Кафе и рестораны в Одесской области будут работать до 23:00, но развлекательные мероприятия с громкой музыкой, прожекторами и танцами должны заканчиваться на час раньше.

Неделю назад глава объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк предупреждала об очень высоком уровне опасности на побережье Черного моря из-за дрейфующих мин и боеприпасов.

Отдых на Черном море ради оздоровления

Безопасные участки пляжей в Одессе и области открывают с целью оздоровления военнослужащих и гражданских, заявила пресс-секретарь главы Одесской ОВА Юлия Колтак в разговоре с Фокусом.

"Открываем пляжи, чтобы люди приезжали в Одессу на оздоровление. Последние недели мы видим что эпидемиологической опасности в море нет, соленость выровнялась. Несмотря на прошлые запреты, взрослые и дети все равно купались: во время жары большая часть пляжей была заполнена", — рассказала она.

В Одесской ОВА заверили, что откроют лишь оборудованные пляжи с сетями и наблюдательными постами. Купаться разрешат с 8:00 до 20:00. До открытия пляжей специалисты проверят воду и дно на наличие взрывоопасных предметов. В сильный шторм купание запретят даже на специально оборудованных пляжах, уточнила Колтак.

В ОВА рассчитывают, что после объявления воздушной тревоги у отдыхающих будет время от 5 до 10 минут, чтобы добежать от пляжа до убежищ и спрятаться от ракетных ударов армии России.

"Есть пляжи, рядом с которыми находятся строения с укрытиями. Может быть ресторан или ведомство с укрытием. Допускаем, что предприниматели будут обустраивать бетонные укрытия для отдыхающих", – пояснила она.

Подготовка пляжей в Одессе: удастся ли защитить отдыхающих от ракет?

Мобильная группа саперов, на счету которой сотни разминирований боеприпасов и мин в прибрежных зонах, поможет в подготовке пляжей в Одессе, говорил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Акватория пляжа не такая большая, ее можно протралить (освободить от поставленных мин с помощью трала, – ред.). Далее выставляется специальное боновое заграждение, чтобы взрывоопасные предметы не попадали в прибрежную зону", — отметил Плетенчук.

Кроме мин и боеприпасов в море, в Одессе существует постоянная опасность ракетных ударов. Ракеты могут прилететь и до объявления воздушной тревоги, напоминает инструктор по выживанию и тактической медицине международной категории Игорь Молодан.

В прошлом году люди неоднократно подрывались на минах в Одессе. В курортной Грибовке Одесской области 11 июня от взрыва в море погиб 50-летний мужчина на глазах у жены, сына и друга. Схожий инцидент произошел в курортном поселке Каролино-Бугаз Одесской области: мужчина решил поплавать в море, проигнорировал предупреждение об опасности и погиб.

"Минерам тяжело будет проконтролировать столь большую территорию пляжей. В этом сезоне, наверно, лучше воздержаться от купаний в Одессе и области. Установленные в воде сетки не бронированные, они защитят от дрейфующих мин, но не от боеприпасов и ракет", — говорит специалист.

Даже перехваченные ПВО ракеты и Shahed могут сопровождаться падениями обломков. Никто также не даст гарантии, что ВС РФ не применят водные дроны, добавил Молодан.

"Я не слышал, чтобы на пляжах в Одессе массово стояли укрытия. Если надеяться на подвалы в домах или постройках рядом с пляжем, то они рассчитаны на определенное количество людей. Укрытия в жилых домах, в первую очередь — на их жильцов, и непонятно поместится ли там еще 50 отдыхающих. Предприятия, к примеру, нацелены на сохранность жизней своих сотрудников и вряд ли пустят неизвестных людей", — заключил эксперт.

Напомним, что войска России усиливали удары по Одессе и другим южным городам после выход Москвы из "зерновой сделки". Наталья Гуменюк говорила о нехватке средств противовоздушной обороны у ВСУ для защиты украинских портов.

Фокус ранее писал, что оккупанты не остановят ракетный террор Одессы и южных регионов Украины. В Кремле стремятся уничтожить возможность Украины по экспорту зерна.