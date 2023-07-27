"Через два-три месяца у нас может не остаться ни одного порта": Гуменюк о ракетных атаках РФ

По словам спикера ОК "Юг", украинская армия нуждается в американских истребителях F-16, способных нейтрализовать российские системы вооружения и корабли, которые используются для атак на южные регионы Украины.

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Украинской армии не хватает средств противовоздушной обороны для того, чтобы защитить украинские порты. Об этом в четверг, 27 июля, сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии для AFP, передает La Monde.

"Нам нужна противовоздушная и противоракетная оборона. Усиленная, мощная, современная, способная противостоять тем типам ракет, которые использует против нас противник", — заявила Гуменюк.

Спикер командования отметила, что Москва усилила удары по Одесскому морскому торговому порту и другим южным городам после расторжения соглашения, позволяющего украинскому зерну экспортироваться через Черное море. Это соглашение давало возможность Украине вывозить до 33 миллионов тонн зерна ежегодно.

По ее словам, украинским вооруженным силам необходимы американские истребители F-16, которые способны поражать российские системы вооружения и корабли, применяемые для обстрела южных регионов Украины. Несмотря на наличие западных систем обороны, включая высокотехнологичный американский комплекс Patriot, Россия совершенствует свою тактику и продолжает представлять угрозу.

Гуменюк отметила, что российская армия одновременно применяет различные ракеты, включая крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты и противокорабельные ракеты, когда украинские силы обороны разрознены, и не все из них способны противостоять такой многообразной угрозе.

"Через два-три месяца у нас может не остаться ни одного порта. Они [россияне] хотят доминировать в Черном море. Они хотят иметь монополию на зерно. Они хотят уничтожить Украину как страну, способную кормить весь мир", — заявила Гуменюк.

Напомним, 27 июля Наталья Гуменюк сообщила, что вероятно, после взрывов, произошедших во временно оккупированном Джанкое на Крымском полуострове, ВС РФ прекратили использовать ракеты "Оникс" для атак на украинские города.

Напомним также, 25 июля в Воздушных силах объяснили, в чем заключается особенность ракет "Оникс". Они нужны для уничтожения надводных целей, но применяются оккупантами для обстрелов прибрежных зон.