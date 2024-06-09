Ціни на житло, міни та розваги: яким очікується туристичний сезон в Одесі (фото)

За словами директора департаменту культури Івана Ліптуги, сьогодні Одеса залишається єдиним морським центром України, де туристи можуть відпочити. Загалом ситуація має бути кращою, ніж торік, адже пляжі відкриті вже зараз.

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8 червня в Одесі було офіційно відкрито пляжний сезон, і для купання стали доступні щонайменше 20 локацій, які фахівці попередньо ретельно перевірили. У матеріалі "РБК-Україна" розповіли, чого очікувати від туристичного сезону на третій рік повномасштабної війни.

В Одесі відкрили пляжі — які очікування від сезону

Міжнародний туризм сьогодні доступний не всім громадянам, тому люди шукають де відпочити в межах країни. Директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга поділився, що наразі саме Одеса залишається єдиним морським культурним і розважальним центром в Україні.

"Раніше українці з північної, східної частини країни подорожували переважно на Азовське узбережжя та Херсонську область. Зараз це все окуповано. Миколаївська область теж небезпечна, бо частина території замінована, а частина обстрілюється. Тому море буде доступним фактично тільки в Одеській області", — заявив Ігор Ліптуга.

Окремо він додав, що пляжі в затоці Кароліна-Бугас на Одещині також не працюють, адже напередодні ЗС РФ атакували там готель. Відповідно, більша частина туристів зосередиться в обласному центрі.

Українцям розповіли, у скільки обійдеться відпочинок в Одесі 2024 року Фото: Odessa Online

Із персоналом на пляжах, у готелях, закладах харчування, а також інших розважальних установах спостерігається проблема, каже директор департаменту. Він зазначив, що чоловіки або на фронті, або виїхали з міста, або ховаються від мобілізації і ситуація через це досить критична.

Водночас, цей сезон має бути успішнішим за минулорічний, адже через підрив Каховської ГЕС пляжі відкрилися лише під кінець липня і доступних локацій для купання було 6.

"Якщо цього року не трапиться якоїсь катастрофи, то думаю, що сезон буде більш успішним", — додав Ігор Ліптуга.

Туристичний сезон 2024 — ціни на житло

У своєму матеріалі "РБК-Україна" стверджує, що найдешевше можна облаштуватися в хостелах і багатомісних номерах, які розташовані за кілька кілометрів від берегової лінії. Середня ціна на такі апартаменти становить 250 гривень з людини за добу. Трохи ближче до моря бюджетний номер на двох на 100 гривень дорожчий.

Українцям розповіли, у скільки обійдеться відпочинок в Одесі 2024 року Фото: РБК-Україна

Якщо говорити про двомісні номери в готелях, то ціни в середньому 600-1000 гривень за добу. Усе залежить від близькості до моря.

Правила безпеки та мінна загроза: що потрібно знати

Під час відпочинку в Одесі, особливо з огляду на нинішні реалії, необхідно дотримуватися деяких правил безпеки. Наприклад, на пляжах заборонено перебувати, якщо в місті або населеному пункті оголошено повітряну тривогу. Необхідно скористатися найближчим укриттям.

Також заборонено перебувати на пляжах у таких випадках:

у разі виявлення у воді або на березі підозрілих предметів;

під час шторму від 2-х балів;

поза зонами для купання;

на пірсах, хвилеломах та інших берегових спорудах.

У жодному разі не можна виходити в акваторію Чорного моря на будь-яких плавальних засобах.

Українцям розповіли, яким буде туристичний сезон в Одесі Фото: Getty Images

Щодо мінної загрози, то журналісти згадали рекомендацію місцевих комісій щодо встановлення в морі сіток для виявлення вибухових предметів. Водночас, власники пляжів критикують такий підхід, адже торік вони часто рвалися і потрібно було їх постійно міняти. Відповідно, вони вважають такий метод неефективним і пропонують залучити фахівців, які б спостерігали за наближенням мін до пляжів.

Нагадаємо, 7 червня повідомлялося, що Затока в Одеській області закрита для туристів через небезпеку висадки російського десанту, про що заявив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, противник може скористатися доступністю цього населеного пункту і вчинити провокацію. Тобто, найближчим часом про відновлення курорту там навіть не йдеться.