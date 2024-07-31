В России военный грузовик раздавил машину: среди погибших и пострадавших есть дети

Очевидцы рассказали, что на перекрестке не работал светофор. По данным СМИ, семья с тремя детьми ехала праздновать День рождения старшей дочери.

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В РФ произошла смертельная авария. Военный грузовик влетел в гражданскую машину, пострадала целая семья с детьми. Деталями 30 июля поделились в Telegram-канале "Это Ростов".

ДТП произошло в городе Новошахтинск в Ростовской области. По предварительным данным, водитель КамАЗа не пропустил Kia на повороте и врезался в нее. Очевидцы рассказали, что светофор на перекрестке не работал.

В результате аварии погибли два человека — 6-летний мальчик и его мать. Также известно о трех пострадавших — двух детях и отце.

Фото с места событий Фото: Соцсети

В издании DONDAY сообщили, что супруги Анна и Александр проживали в городе Гуково в Ростовской области. 29 июля у старшей дочери был День рождения, поэтому мать решила поехать с детьми в больший город Ростов для празднования.

Однако план весело провести время с семьей и отдохнуть прервало ДТП. Основной удар пришелся на правую сторону автомобиля. Вероятно, Анна сидела спереди на пассажирском сиденье, а ее сын — тоже справа сзади. В результате столкновения с КамАЗом эта часть машины была раздавлена.

Фото с места событий Фото: Соцсети

С места аварии госпитализировали еще двух детей семьи — 9 и 17 лет. Еще одним пассажиром является 16-летний парень, который не является членом семьи. Отмечается, что он тоже пострадал.

"По данным врачей, один из пострадавших детей в тяжелом состоянии. Медики борются за жизнь тех, кто выжил", — передали в СМИ.

Фото с места событий Фото: Соцсети

Напомним, в РФ смерч перевернул и разбросал самолеты. Пострадали работники аэропорта, ураган нанес ущерб на по меньшей мере 292 миллиона рублей.

В росСМИ проинформировали, что 27 июля в России исчез директор по маркетингу Московской биржи Георгий Чибисов. Позже выяснилось, что 44-летний топ-менеджер якобы упал с яхты и утонул.