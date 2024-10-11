Под Львовом автобус столкнулся с грузовиком "Новой почты": есть жертвы (фото)

По информации председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, в результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получили трое граждан. Еще 34 человека пострадали, среди них есть дети.

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В пятницу, 11 октября, под Львовом столкнулись автобус международных перевозок "Варшава — Одесса", грузовой автомобиль "Новой почты" и несколько легковых автомобилей. В результате ДТП три человека погибли, еще 34 пострадали. Об этом сообщает председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram.

Авария произошла 11 октября, около 06:30, на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 "Киев — Чоп". Сначала сообщалось об одном погибшем, однако впоследствии их количество увеличилось.

"По состоянию на 08:40: погибли три человека. Еще 35 имеют травмы различной тяжести. Среди пострадавших есть шестеро детей", — уточнил Максим Козицкий.

Он отметил, что на место ДТП выезжали 11 бригад медиков. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

В патрульной полиции области добавили, что полицейские на месте происшествия регулируют движение и помогают спасать пострадавших. На участке организовано реверсное движение.

ДТП во Львовской области Фото: Патрульная полиция Львовской области

Авария под Львовом Фото: Патрульная полиция Львовской области

Напомним, в понедельник, 7 октября, в Закарпатской области в дорожно-транспортном происшествии погиб народный артист Украины Богдан Сташкив. Автопроисшествие произошло около 14:10 на автодороге "Нижние Ворота-Воловец-Межгорье" в Мукачевском районе. В результате, кроме артиста, погиб еще один человек, еще одна пассажирка госпитализирована.

Фокус ранее писал, что в Польше утром в четверг, 10 октября, вблизи польско-украинского пограничного перехода в Медыке произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. В автобусе находилось 7 украинцев.