У Львівській ОВА заборонили користуватися Telegram: подробиці

В ОВА вже обмежили можливість встановлення та використання цього додатку на службових комп’ютерах і заборонили обмін службовою інформацією через цей канал. Також з працівниками проведено роз'яснювальну роботу.

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У Львівській ОВА вирішили перестрахуватися від фішингових атак з боку РФ і заборонили працівникам користуватися додатком Telegram. Про це повідомляють на сайті Львівської обласної військової адміністрації.

Тут вважають, що заборона використання потенційно небезпечних додатків сприяє посиленню кіберстійкості держави та гарантуванню безпеки громадян.

"Ми повністю підтримуємо це рішення, оскільки безпека інформаційних систем і даних є пріоритетом для нашої країни, особливо в умовах війни. Обмеження використання Telegram дозволить значно знизити ризики кіберзагроз з боку ворога. Наші фахівці вже працюють над реалізацією технічних та адміністративних заходів для обмеження встановлення і використання месенджера на комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності працівників обласної військової адміністрації", – зазначив начальник управління з питань цифрового розвитку Львівської ОВА Максим Столярчук.

Зазначається, що в ОВА вже провели низку відповідних заходів, зокрема обмежили можливість встановлення та використання цього додатку на службових комп’ютерах і заборонили обмін службовою інформацією через цей канал. Також всі пристрої перевірили на наявність на них встановленого додатку Telegram, а з працівниками проведено роз'яснювальну роботу.

Крім цього, Telegram не будуть використовувати і територіальні громади Львівської області.

Єдине, що залишили в Telegram — чатбот "ДоброЧесна_Львівщина", створений Львівською ОВА для боротьби з корупцією. Він і далі функціонуватиме, оскільки нібито його використання не несе кіберзагроз.

Нагадаємо, що 19 вересня під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки вирішили обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури. Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.