Во Львовской ОВА запретили пользоваться Telegram: подробности

В ОВА уже ограничили возможность установки и использования этого приложения на служебных компьютерах и запретили обмен служебной информацией через этот канал. Также с работниками проведена разъяснительная работа.

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Во Львовской ОВА решили перестраховаться от фишинговых атак со стороны РФ и запретили работникам пользоваться приложением Telegram. Об этом сообщается на сайте Львовской областной военной администрации.

Здесь считают, что запрет использования потенциально опасных приложений, способствует усилению киберустойчивости государства и обеспечению безопасности граждан.

"Мы полностью поддерживаем это решение, поскольку безопасность информационных систем и данных является приоритетом для нашей страны, особенно в условиях войны. Ограничение использования Telegram позволит значительно снизить риски киберугроз со стороны врага. Наши специалисты уже работают над реализацией технических и административных мер для ограничения установки и использования мессенджера на компьютерах, которые используются в служебной деятельности работников областной военной администрации", — отметил начальник управления по вопросам цифрового развития Львовской ОВА Максим Столярчук.

Отмечается, что в ОВА уже провели ряд соответствующих мероприятий, в частности, ограничили возможность установки и использования этого приложения на служебных компьютерах и запретили обмен служебной информацией через этот канал. Также все устройства проверили на наличие на них установленного приложения Telegram, а с работниками проведена разъяснительная работа.

Кроме этого Telegram не будут использовать и территориальные общины Львовской области.

Единственное, что оставили в Telegram — чатбот "ДоброЧесна_Львівщина", созданный Львовской ОВА для борьбы с коррупцией. Он и дальше будет функционировать, поскольку якобы его использование не несет киберугроз.

Напомним, что 19 сентября во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности решили ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры. Исключение составят только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.