На Волині затримали працівника ТЦК: підозрюють у державній зраді та співпраці з ГРУ (фото)

Фігурант, як повідомили у СБУ, потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії. За свою "роботу" співробітник ТЦК отримував грошову винагороду у криптовалюті.

У Волинській області затримали 30-річного російського агента, який проходив службу у підрозділі охорони місцевого територіального центру комплектації та соцпідтримки (ТЦК та СП). Його дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки Росії, також відомої як "ГРУ", інформують у Службі безпеки України.

Фігурант потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакт, поділяючи їхні антиукраїнські погляди.

Як уточнюють в Офісі Генпрокурора, тоді ще 29-річного старшого солдата завербували у вересні 2024 року.

Через анонімний чат у месенджері фігурант намагався передати росіянам місця базування українських підрозділів, під виглядом робочих поїздок на службовому авто об’їжджаючи місцевість та фіксуючи розташування військових об’єктів. Також він намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси.

За свої "послуги" він отримував грошову винагороду, яку накопичував у криптовалюті та виводив на особисті банківські рахунки.

Військова контррозвідка СБУ викрила та затримала російського агента. Одночасно були проведені додаткові заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого було вилучено мобільний телефон із доказами його співпраці з РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили співробітнику ТЦК про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Підозрюваний перебуває під вартою, у разі доведення вини старшому солдату загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що російські спецслужби за допомогою маніпуляцій, психологічного тиску або ж грошової винагороди намагаються вербувати українських підлітків для виконання диверсійних завдань. У поліції розповіли, як потрібно діяти батькам у таких випадках.

Фокус писав, що у Харкові затримали жінку, яка передавала росіянами розташування потужностей із виробництва БпЛА та тренувального центру військових.