На Волыни задержали работника ТЦК: подозревают в государственной измене и сотрудничестве с ГРУ (фото)

Фигурант, как сообщили в СБУ, попал в поле зрения оккупантов через своих родственников в России. За свою "работу" сотрудник ТЦК получал денежное вознаграждение в криптовалюте.

В Волынской области задержали 30-летнего российского агента, который проходил службу в подразделении охраны местного территориального центра комплектации и соцподдержки (ТЦК и СП). Его дистанционно завербовал кадровый сотрудник военной разведки России, также известной как "ГРУ", информируют в Службе безопасности Украины.

Фигурант попал в поле зрения оккупантов из-за своих родственников в России, с которыми поддерживал контакт, разделяя их антиукраинские взгляды.

Как уточняют в Офисе Генпрокурора, тогда еще 29-летнего старшего солдата завербовали в сентябре 2024 года.

Через анонимный чат в мессенджере фигурант пытался передать россиянам места базирования украинских подразделений, под видом рабочих поездок на служебном авто объезжая местность и фиксируя расположение военных объектов. Также он пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы.

За свои "услуги" он получал денежное вознаграждение, которое накапливал в криптовалюте и выводил на личные банковские счета.

Военная контрразведка СБУ разоблачила и задержала российского агента. Одновременно были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного был изъят мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили сотруднику ТЦК о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Подозреваемый находится под стражей, в случае доказательства вины старшему солдату грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что российские спецслужбы с помощью манипуляций, психологического давления или денежного вознаграждения пытаются вербовать украинских подростков для выполнения диверсионных задач. В полиции рассказали, как нужно действовать родителям в таких случаях.

Фокус писал, что в Харькове задержали женщину, которая передавала россиянами расположение мощностей по производству БпЛА и тренировочного центра военных.