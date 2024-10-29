На Волыни прошел рейд ТЦК: в селе заметили вооруженных военных, — СМИ (видео)

Автор видео снял патруль из представителей ТЦК и полицейских. Впоследствии запись "исчезла" со страницы.

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В одном из украинских населенных пунктов заметили вооруженных мужчин в военной форме. Об этом 29 октября со ссылкой на местные Telegram-каналы сообщили в "УНИАН".

Отмечается, что работники ТЦК проводили рейд совместно с полицией. Кадры были сняты в одном из сел Волынской области.

Из ника, который можно увидеть на видео, понятно, что оно было опубликовано пользователем Анатолием Сущим. На момент публикации материала такая публикация на странице отсутствует. Вероятно, автор ее удалил.

Пресс-служба Волынского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки не комментировала "рейд". В полиции Волынской области также не делали соответствующих заявлений.

Рейды ТЦК и полиции — это законно?

Украина обязаны в соответствии с законом носить с собой военно-учетные документы и показывать их по требованию полиции или представителей ТЦК. Задерживать военные права не имеют, если только человек не объявлен в розыск. В таком случае нарушителя могут доставить в военкомат, составив на него административный протокол.

Законом запрещено применение физической силы со стороны работников ТЦК. В то же время в Украине также запрещается публиковать информацию о личном составе ВСУ, в том числе распространять видео в сети. Как объяснял адвокат Николай Максимов, это не запрещает снимать противоправные действия для собственной защиты, но вместо публикации в соцсетях в таком случае видео следует добавлять к заявлению в полицию.

Работники ТЦК могут законно проверять документы у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет:

по месту жительства, работы и учебы;

в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей;

на блок-постах.

Напомним, в Одессе осудили "блогера" который снял и распространил в соцсети видео с работниками ТЦК. Его iPhone 11 Pro Мах конфисковали.

В Украине продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение, продление которых еще на 90 дней поддержала Верховная Рада. В СНБО рассказали, сколько граждан еще планируют призвать в ВСУ.