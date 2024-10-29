На Волині пройшов рейд ТЦК: у селі помітили озброєних військових, — ЗМІ (відео)

Автор відео зафільмував патруль з представників ТЦК та поліціянтів. Згодом запис "зник" зі сторінки.

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В одному з українських населених пунктів помітили озброєних чоловіків у військовій формі. Про це 29 жовтня з посиланням на місцеві Telegram-канали повідомили в "УНІАН".

Зазначається, що працівники ТЦК проводили рейд спільно з поліцією. Кадри були зняті в одному із сіл Волинської області.

З ніку, який можна побачити на відео, зрозуміло, що воно було опубліковане користувачем Анатолієм Сущем. На момент публікації матеріалу така публікація на сторінці відсутня. Ймовірно, автор її видалив.

Пресслужба Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не коментувала "рейд". У поліції Волинської області також не робили відповідних заяв.

Рейди ТЦК і поліції — це законно?

Україні зобов’язані відповідно до закону носити з собою військово-облікові документи та показувати їх на вимогу поліції або представників ТЦК. Затримувати військові права не мають, якщо тільки людина не оголошена у розшук. В такому разі порушника можуть доставити у військкомат, склавши на нього адміністративний протокол.

Законом заборонене застосування фізичної сили з боку працівників ТЦК. Водночас в Україні також забороняється публікувати інформацію про особовий склад ЗСУ, зокрема поширювати відео у мережі. Як пояснював адвокат Микола Максимов, це не забороняє знімати протиправні дії для власного захисту, але замість публікації у соцмережах в такому разі відео слід додавати до заяви у поліцію.

Працівники ТЦК можуть законно перевіряти документи у чоловіків віком від 18 до 60 років:

за місцем проживання, роботи та навчання;

у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей;

на блок-постах.

Нагадаємо, в Одесі засудили "блогера" який зняв та поширив у соцмережі відео з працівниками ТЦК. Його iPhone 11 Pro Мах конфіскували.

В Україні тривають загальна мобілізація та воєнний стан, подовження яких ще на 90 днів підтримала Верховна Рада. У РНБО розповіли, скільки громадян ще планують призвати у ЗСУ.