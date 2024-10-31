Пропонувала військовим послуги з прибирання: у Харкові викрили агентку РФ (фото)

63-річна жінка намагалася втертися в довіру до українських захисників, підтримуючи з ними "душевні" розмови. Отримані дані вона надсилала своєму російському куратору у вигляді скриншотів з позначками потенційних цілей на Google-картах.

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У Харкові затримали агентку російської воєнної розвідки (ГРУ), яка "зливала" ворогу розташування потужностей з виробництва безпілотників та тренувального центру українських військових. Жінці загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у четвер, 31 жовтня.

63-річна безробітна мешканка Харкова перебувала на прямому зв’язку з російською спецслужбою після того, як її звербували у травні 2024 року Її куратора вже встановили українські контррозвідники.

Жінка також підтверджувала ракетні удари по об'єктах, інформацію про які збирала, тим самим докориговуючи обстріли.

Підозрювана фотографувала та передавала ворогу інформацію щодо фортифікаційних споруд, блокпостів та руху броньованої техніки як автомобільними шляхами, так і через одну з вузлових залізничних станцій.

Зібрані дані затримана передавала своєму куратору у вигляді скриншотів, відмічаючи на Google-картах координати можливих цілей для обстрілів. Контррозвідники СБУ змогли вчасно викрити і задокументувати її дії, затримавши агентку "на гарячому" під час чергової розвідки біля одного з військових об’єктів.

Жінка пересилала відомості російському куратору Фото: СБУ Жінка пересилала відомості російському куратору Фото: СБУ

Щоб отримати доступ до військових об'єктів, жінка намагалася втертися в довіру до українських захисників, підтримуючи з ними "душевні" розмови та пропонуючи допомогу з побутовими питаннями, як-от прибирання у місцях їхнього тимчасового проживання, уточнили в СБУ.

У затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з російською розвідкою. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру в державній зраді за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, що передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, 45-річна жителька Харківщини за допомогою селфі наводила російські ракети по позиціях ЗСУ. Жінку засудили до десяти років ув’язнення за співпрацю з російськими спецслужбами.

30 жовтня СБУ повідомила про затримання у Харкові 72-річного ученого-механіка розробляв креслення, щоб покращити "Шахеди", які Росія запускає по Україні. Чоловік намагався модернізувати двигуни та катапультні установки.