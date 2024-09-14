РФ почала виробництво дрона-камікадзе з китайським двигуном: що про нього відомо, — Reuters

За словами журналістів, дрон-камікадзе "Гарпія" росіяни вже застосовували проти військових і цивільних цілей в Україні, завдаючи шкоди інфраструктурі та вбиваючи мирних жителів.

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Минулого року Росія почала виробництво нового ударного безпілотника великої дальності під назвою "Гарпія-А1" з китайським двигуном та іншими деталями. Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

За словами журналістів, ІЕМЗ "Купол", дочірнє підприємство російського державного виробника зброї "Алмаз-Антей", виготовило понад 2500 таких БПЛА з липня 2023 по липень 2024 року.

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Джерела заявили, що дрон-камікадзе "Гарпія" росіяни вже застосовували проти військових і цивільних цілей в Україні, завдаючи шкоди інфраструктурі та вбиваючи мирних жителів.

Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, аналітичного центру зі штаб-квартирою у Вашингтоні, повідомив, що в разі затвердження "Гарпії" це стане ознакою того, що РФ відходить від залежності від іранських БПЛА "Шахед".

У матеріалі йдеться про те, що, згідно із заявою президента України Володимира Зеленського, Іран поставив у Росію понад тисячу дронів-камікадзе "Шахед" від початку вторгнення в лютому 2022 року. Їх використовували для виснаження української ППО й ударів по інфраструктурі далеко від лінії фронту.

Що стосується "Гарпії", то в Китаї заявили, що КНР суворо контролює експорт товарів із потенційним військовим застосуванням, включно з безпілотниками.

"Що стосується української кризи, Китай завжди був прихильний сприянню мирним переговорам і політичному врегулюванню", — заявили в Пекіні.

При цьому там зазначили, що не існує міжнародних обмежень на торгівлю Китаю з Росією.

Раніше ЗМІ повідомляли, що до кінця року ЗСУ візьмуть на озброєння середні дрони-перехоплювачі з нерухомим крилом. За даними журналістів, такі дрони перехоплюватимуть російські БПЛА на відстані до 60 км, виконуватимуть розвідувальні місії і будуть прийнятними в ціні.

Також Фокус писав, що РФ застосовує акустичну систему виявлення дронів, яку "вкрала" у розробників з України. Відомо, що ця система є копією українського рішення, яке було розгорнуто для протидії російським далекобійним атакам, — Zvook від Brave1.