До кінця року ЗСУ приймуть на озброєння середні дрони-перехоплювачі з нерухомим крилом, — BILD

За даними ЗМІ, такі дрони будуть перехоплювати російські БПЛА на відстані до 60 км, виконувати розвідувальні місії та будуть прийнятними в ціні.

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Збройні Сили України до кінця поточного року приймуть на озброєння середні дрони-перехоплювачі з нерухомим крилом. Про це пише BILD з посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке.

Видання зазначає, що в ході російсько-української війни Росія має перевагу у повітрі завдяки авіації, безпілотникам та ракетам, однак західні союзники забороняють ЗСУ атакувати авіабази РФ. Саме з цієї причини Україна наразі робить ставку на власні дрони-перехоплювачі. Загалом Юліан Рьопке пише про три їх види:

малі дрони-перехоплювачі можуть збивати російські квадрокоптери та розвіддрони. Вони вже введені в дію. Кожного тижня вони збивають близько 50 малих безпілотників РФ;

середні дрони-перехоплювачі з нерухомим крилом на даний час вони проходять випробування, а застосовуватись будуть вже в поточному році. Видання "Newsweek" повідомляє, що такі дрони зможуть перехоплювати російські БПЛА на відстані до 60 кілометрів. Недорогий "перехоплювач-камікадзе" також може виконувати розвідувальні місії;

великі далекобійні дрони-перехоплювачі можуть нищити іранські дрони Shahed (в Росії відомі як "Герані"). Для цього вони повинні розганятись мінімум до 200 км/год та мати далекобійність 200-500 км. Зараз в Україні таких систем немає — їх мають розробити до 2025 року. Іранські дрони збивають західними ракетами Patriot (один постріл коштує 4 млн євро) або Iris-T (вартість одного пострілу (500 000 євро). Самі ж "Герані" коштують 50 000 євро.

Зазначимо, що для посилення потужності дронів Україна використовує технологію часів Другої світової війни. Зокрема, лазерний датчик прикріплюється до детонатора безпілотної бомби. Він визначає відстань між бомбою і ціллю, а потім встановлює детонатор бомби, щоб відбулася детонація, збільшуючи смертоносність безпілотної бомби. Така технологія підвищує летальність українських безпілотних бомбових ударів.

Нагадаємо, що ЗСУ створили та випробували перший у світі дрон-гранатомет, який прикріпили до FPV-дрону "Королева Шершнів". Він може працювати на відстані 5 км.