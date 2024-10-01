"Украина, вероятно, не существовала бы": новый генсек НАТО рассказал, что думает об ударах по РФ

Марк Рютте подчеркнул, что ни одно оружие не способно "выиграть войну". Однако, по его словам, право на самооборону не ограничивается границей.

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Марк Рютте, который 1 октября официально принял от Йенса Столтенберга должность генерального секретаря НАТО, поддержал Украину в ее желании бить дальнобойным оружием по России. Об этом со ссылкой на пресс-конференцию в Брюсселе сообщили в "Интерфакс-Украина".

"Не забывайте, что Украина ведет войну самообороны, и это означает, что Украина имеет право защищать себя. И, как мы знаем, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе", — подчеркнул он.

Рютте заверил, что право Украины на самооборону включает и возможность атак по законным целям на территории РФ. В то же время он объяснил, что вопрос снятия ограничений "касается отдельных союзников в их отношениях с Украиной".

"И мы также должны ясно понимать, что ни одно единое оружие не выиграет войну", — отметил генсек НАТО.

Он заявил, что может понять просьбу Украины о разрешении на удары западным оружием вглубь России. Однако каждая страна принимает для себя решение относительно того, какие ограничения в использовании своего вооружения устанавливать. Рютте напомнил, что такие партнеры как США потратили уже "десятки тысяч, десятки миллиардов долларов" на поддержку.

"И давайте будем честны: Украина, вероятно, не существовала бы как страна сегодня без поддержки США", — добавил он.

Напомним, в Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов сообщили, что Украина стала более открытой к обсуждению прекращения огня. В частности, и при условии, что Россия будет продолжать контролировать оккупированные территории.

Неназванный западный чиновник сообщил СМИ, что президент США Джо Байден может повысить статус заявки на вступление в НАТО до того, как покинет Белый дом.