"Припини говорити про наші вибори": Білий дім порадив Путіну не втручатись у вибори США

Радник Білого дому пояснив, що єдині люди, які повинні визначати, хто буде наступним президентом США — це американський народ.

Related video

Білий дім закликав президента Росії Володимира Путіна не втручатися в американські вибори та припинити про них говорити. Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомив "Голос Америки".

"Путін повинен перестати говорити про наші вибори. Крапка. Він не повинен нікому надавати перевагу — тому чи іншому", — сказав Кірбі.

Він пояснив, що єдині люди, які повинні визначати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів — це американський народ.

"Тож ми були б дуже вдячні, якби пан Путін "А" — припинив говорити про наші вибори, і "Б" — припинив у них втручатися", — наголосив Кірбі.

Путін назвав своїм фаворитом на виборах у США Байдена

5 вересня на Східному економічному форумі Володимир Путін заявив, що "фаворитом" Росії на виборах у США, які відбудуться у листопаді 2024 року, був чинний президент США Джо Байден, однак він вийшов із передвиборчих перегонів.

""Я говорив, у нас фаворитом був, якщо можна так сказати, чинний президент пан Байден. Його зняли з гонки, але він рекомендував усім своїм прихильникам підтримати пані Гарріс. От і ми теж так зробимо, будемо її підтримувати", — сказав Путін.

За його словами, Камала Гарріс має дуже заразливий сміх, а Дональд Трамп "запровадив стільки всіляких обмежень і санкцій щодо Росії, скільки до нього жоден президент раніше не робив".

Нагадаємо, Володимир Зеленський у вересні хоче показати план перемоги України президенту США Джо Байдену, а також кандидатам на виборах Камалі Гарріс і Дональду Трампу.