"Прекрати говорить о наших выборах": Белый дом посоветовал Путину не вмешиваться в выборы США

Советник Белого дома пояснил, что единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом США — это американский народ.

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Белый дом призвал президента России Владимира Путина не вмешиваться в американские выборы и прекратить о них говорить. Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби, сообщил "Голос Америки".

"Путин должен перестать говорить о наших выборах. Точка. Он не должен никому отдавать предпочтение — тому или другому", — сказал Кирби.

Он пояснил, что единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов — это американский народ.

"Поэтому мы были бы очень благодарны, если бы господин Путин "А" — прекратил говорить о наших выборах, и "Б" — прекратил в них вмешиваться", — подчеркнул Кирби.

Путин назвал своим фаворитом на выборах в США Байдена

5 сентября на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что "фаворитом" России на выборах в США, которые состоятся в ноябре 2024 года, был действующий президент США Джо Байден, однако он вышел из предвыборной гонки.

""Я говорил, у нас фаворитом был, если можно так сказать, действующий президент господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать", — сказал Путин.

По его словам, Камала Харрис имеет очень заразительный смех, а Дональд Трамп "ввел столько всевозможных ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент ранее не делал".

Напомним, Владимир Зеленский в сентябре хочет показать план победы Украины президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на выборах Камале Харрис и Дональду Трампу.