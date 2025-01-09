Ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M: что вошло в новый пакет помощи Украине на 500 млн

В новом пакете помощи от США упоминается неназванное вспомогательное оборудование для F-16 и боеприпасы класса "воздух — земля". США уже передали Украине вооружение на 66,5 млрд долларов.

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В рамках анонсированного пакета помощи Украине президентом США Джо Байденом Пентагон поставит украинским партнерам вооружение и оборудование для противостояния российской агрессии. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

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Помощь Украине в рамках специальных полномочий президента США включает:

ракеты противовоздушной обороны: AIM-7, RIM-7 и AIM-9M;

боеприпасы класса "воздух — земля";

вспомогательное оборудование для F-16;

танковые мостоукладчики;

вспомогательное оборудование;

подготовка, транспортировка и услуги.

О количестве какого-то из упомянутых вооружений и оборудования не сообщается. В настоящее время США передали Украине вооружение на 66,5 млрд долларов.

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После этих поставок также останется возможность передать Украине дополнительную помощь на 3,85 млрд долларов в рамках ускоренных поставок.

Напомним, что у бойцов ВСУ появились новейшие американские очки ночного видения ENVG-B. Силы специальных операций показали приборы ночного видения с технологией дополненной реальности, разработанные для американской армии. Эта система позволяют видеть противника в полной темноте.

Также сообщалось, что Рада продлила военным срок возвращения из СОЧ без потери льгот. Нардеп Соломия Бобровская сообщила, что срок подачи заявок продлили только один раз, по истечении его может вернуться уголовная ответственность за первое самовольное оставление части.