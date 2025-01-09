Новейшие американские очки ночного видения ENVG-B появились у бойцов ВСУ: детали (фото, видео)

Военные Сил специальных операций показали приборы ночного видения с дополненной реальностью, разработанные для армии США. Они позволяют видеть противника в полной темноте.

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Американские приборы ночного видения с технологией Enhanced Night Vision Goggle-Binocular (ENVG-B) появились на вооружении Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Фото опубликовали в сториз в Instagram бойцы подразделения UA_REG TEAM, к которому относятся спецназовцы 8-го полка ССО.

Бойцы ССО показали американские гаджеты ночного видения с технологией ENVG-B Фото: Скриншот

Специально разработанные для армии США очки ENVG-B от американской компании L3Harris сочетают возможности ночного и теплового видения и позволяют обнаруживать врага при нулевой видимости в любых погодных условиях. Они весят около 2 кг и крепятся на шлем.

Прибор имеет дополнительный тепловизор и совместим с системами прицеливания.

Благодаря технологии ENVG-B военные имеют возможность детально видеть в темноте противника и объекты. В очках они очерчиваются светящимся контуром.

Такие устройства оснащены системой дополненной реальности, которая позволяет бойцам "удаленно" захватывать цель через прицел оружия. Отображение данных на дисплее содержит также маршрутные точки и изображения боевого пространства, что позволяет ориентироваться в пространстве, не снимая очков.

Напомним, 8 января гендиректор концерна Армин Паппергер газете Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил, что ВСУ получили новейшую БМП Lynx KF41 — новейшую гусеничную боевую машину пехоты, разработанную немецким концерном Rheinmetall.

2 января Фокус писал о новых системах вооружения, которые в 2025 году планируют выпустить западные разработчики.