Новітні американські окуляри нічного бачення ENVG-B з'явилися у бійців ЗСУ: деталі (фото, відео)

Військові Сил спеціальних операцій показали прилади нічного бачення з доповненою реальністю, розроблені для армії США. Вони дозволяють бачити противника в повній темряві.

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Американські прилади нічного бачення з технологією Enhanced Night Vision Goggle-Binocular (ENVG-B) з'явилися на озброєнні Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Фото опублікували в сторіз в Instagram бійці підрозділу UA_REG TEAM, до якого належать спецпризначенці 8-го полку ССО.

Бійці ССО показали американські гаджети нічного бачення з технологією ENVG-B Фото: Скриншот

Спеціально розроблені для армії США окуляри ENVG-B від американської компанії L3Harris поєднують можливості нічного та теплового бачення і дозволяють виявляти ворога при нульовій видимості за будь-яких погодних умов. Вони важать близько 2 кг і кріпляться на шолом.

Прилад має додатковий тепловізор і сумісний із системами прицілювання.

Завдяки технології ENVG-B військові мають можливість детально бачити в темряві противника та об'єкти. В окулярах вони окреслюються контуром, що світиться.

Такі пристрої оснащені системою доповненої реальності, яка дозволяє бійцям "віддалено" захоплювати ціль через приціл зброї. Відображення даних на дисплеї містить також маршрутні точки та зображення бойового простору, що дозволяє орієнтуватися в просторі, не знімаючи окулярів.

Нагадаємо, 8 січня гендиректор концерну Армін Паппергер газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомив, що ЗСУ отримали новітню БМП Lynx KF41 — новітню гусеничну бойову машину піхоти, розроблену німецьким концерном Rheinmetall.

2 січня Фокус писав про нові системи озброєння, які у 2025 році планують випустити західні розробники.