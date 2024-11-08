Україна отримає загадкові ракети естонської компанії Frankenburg Technologies (фото)

Компанія-виробник не розкриває точних характеристик своєї ракети та їхнього зовнішнього вигляду. Але Міноборони опублікувало фото макета ракети.

Українські військові отримають для випробувань ракети ППО естонської компанії Frankenburg Technologies. Недорогі ракети призначені насамперед для боротьби з безпілотниками. Про це повідомляють на сайті Міноборони України.

Компанія-виробник не розкриває точних характеристик своєї ракети й того, який вони мають вигляд. На фото, опублікованому Міноборони, на столі під час зустрічі з представниками естонської компанії-виробника можна бачити макет ракети. Але поки невідомо, чи відповідає він тому, що являє собою Frankenburg Technologies.

Перші тестові зразки надійдуть до кінця 2024 року. Ці ракети збивають цілі на висоті до 2 км. Про випробування йшлося на зустрічі в Києві заступника міністра оборони України бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом естонської компанії.

Естонські ракети ППО

Естонські ракети ППО

Виконавчий директор Frankenburg Technologies Кусті Салм зазначив, що мета в тому, щоб допомогти Україні виграти цю війну, для чого пропонували зразок нової недорогої ракети, призначеної для атак на безпілотники. Повідомляється, що виробництво цих ракет можуть організувати та в Україні. Наступним кроком може стати узгодження формату фінансування виробництва цих ракет.

Заступник міністра оборони Анатолій Клочко підкреслив, що для України дуже важливо мати якомога ширший арсенал ракетного озброєння для відбиття російської агресії.

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