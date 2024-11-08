Украина получит загадочные ракеты эстонской компании Frankenburg Technologies (фото)

Компания-производитель не раскрывает точных характеристик своей ракеты и их внешнего вида. Но Минобороны опубликовало фото макета ракеты.

Украинские военные получат для испытаний ракеты ПВО эстонской компании Frankenburg Technologies. Недорогие ракеты предназначены прежде всего для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Компания-производитель не раскрывает точных характеристик своей ракеты и того, как они выглядят. На фото, опубликованном Минобороны, на столе во время встречи с представителями эстонской компании-производителя можно видеть макет ракеты. Но пока неизвестно, соответствует ли он тому, что представляет собой Frankenburg Technologies.

Первые тестовые образцы поступят к концу 2024 года. Эти ракеты сбивают цели на высоте до 2 км. Об испытаниях шла речь на встрече в Киеве заместителя министра обороны Украины бригадного генерала Анатолия Клочко с руководством эстонской компании.

Эстонские ракеты ПВО

Эстонские ракеты ПВО

Исполнительный директор Frankenburg Technologies Кусти Салм отметил, что цель в том, чтобы помочь Украине выиграть эту войну, для чего предлагался образец новой недорогой ракеты, предназначенной для атак по беспилотникам.

Сообщается, что производство этих ракет могут организовать и в Украине. Следующим шагом может стать согласование формата финансирования производства этих ракет.

Заместитель министра обороны Анатолий Клочко подчеркнул, что для Украины очень важно иметь как можно более широкий арсенал ракетного вооружения для отражения российской агрессии.

Напомним, что КНР представила истребитель J-15T, который может стать проблемой для армии США.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ поразили две системы ТОС-1А "Солнцепек" на Харьковском направлении.