Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения Российско-украинская война

Бессмысленное оружие России. Супербомбы ФАБ-3000 могут нести только Ту-22М3, но их будет легко сбивать

Россия угрожает засыпать чуть ли не всю линию фронта мощными бомбами ФАБ-3000. Но военный корреспондент Богдан Мирошников обращает внимание на то, что нести их смогут лишь стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которым придется подобраться к зоне действия украинской ПВО.

Богдан Мирошников
Богдан Мирошников
Блогер, военный корреспондент
eye 135
ФАБ-3000, бомба
Фото: Министерство обороны РФ | ФАБ-3000: звучит страшно, применить — проблемно
Related video

Относительно серийного выпуска ФАБ-3000 с УМПК (фугасная авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции — Ф.) оккупантами.

Да, несомненно, выглядит это страшно, но ведь детали какие?

  1. Сейчас есть только один носитель, способный нести бомбу — это Ту-22М3.
  2. Относительно способности Су-34 нести подобное есть сомнения. По крайней мере, пока. Потому что более 2000 кг они еще не носили на подвесах. Там явно нужна модификация, которая занимает не один день.
  3. Еще одно — дальность полета "трехтысячного" будет меньше ФАБ с УМПК 500/1000/1500.
  4. Соответственно, самолетам нужно будет подлетать еще ближе.

Поэтому, если они прямо сейчас хотят остаться без части своей стратавиации — они могут применять Ту-22М3. Это будет сбиваться.

А так, ждем Ф-16/Грипены/Миражи — это будет их работа по уничтожению носителей этого дерьма.

Будет идеально, если мы получим их раньше чем модифицируют Су-34.

На данный момент, за 2+ года войны ФАБ-3000 применялся только в Мариуполе в условиях полностью подавленной ПВО.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно
"Ланцет" слишком дорог: почему украинский фронт так и не увидел тысяч БПЛА, "не имеющих аналогов"
"Ланцет" слишком дорог: почему украинский фронт так и не увидел тысяч БПЛА, "не имеющих аналогов"