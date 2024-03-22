"Ланцет" слишком дорог: почему украинский фронт так и не увидел тысяч БПЛА, "не имеющих аналогов"

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В среднем за сутки РОВ запускают до 10 барражирующих боеприпасов (ББ) Ланцет.

Иными словами, не нужно быть Албертом Эйнштейном или Джоном Форбсом Нэшем, чтобы рассчитать, что средний показатель в месяц применения "Ланцетов" — это 250 ББ.

При этом наши подразделения адаптировались к данной угрозе и 80% "Ланцетов" сбиваются.

С одной стороны, по состоянию на март 2024 показатель уничтожения ББ "Ланцет" вырос, комплекс мер противодействия увеличил КПД, а прогнозы ряда "не имеющих аналогов в мире" аналитиков про тысячу и миллион тысяч "Ланцетов", вполне логично, что не оправдались. Но есть нюанс…

ББ "Ланцет" — это дорогое средство поражения по сравнению с FPV-дроном и производство его значительно меньше в суточной и месячной аппроксимации, по сравнению с применением коммерческих дронов. Только количественное соотношение — 1 к 15.

Это подтверждает тот факт, что FPV-дроны в ближнем радиусе станут основным средством поражения с воздуха, а вот ББ "Ланцет" будут оставаться ограниченным средством поражения в средней зоне.

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