Применение авиацией РФ бомб с УМПК значительно снизилось: в чем причина

В сентябре авиация противника применила рекордное количество авиационных бомб с УМПК — среднем около 100 единиц в сутки. Но за два последних месяца это количество снизилось до 40 авиабомб.

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Сентябрь 2024 года стал рекордным месяцем по количеству использованных авиабомб с модулями планирования и коррекции (УМПК) российскими ВКС, достигнув показателя в 3342 единицы. Это на 10% больше по сравнению с августом, когда было зафиксировано 2998 таких атак. Среднесуточное использование УМПК составляло до 100 бомб, что свидетельствует о масштабной интенсивности их применения, сообщает ресурс Truth Hounds.

По данным, предоставленным мониторинговыми группами, большая часть атак с использованием УМПК была направлена на военные цели вдоль линии фронта. Однако значительное количество ударов пришлось на гражданские объекты в густонаселенных городах, таких как Харьков, Сумы, Запорожье и Херсон. В период с марта по сентябрь 2024 года зафиксировано 951 атака по гражданским объектам, в результате которых погибло 250 человек, включая 16 детей, и более 1300 получили ранения.

Аналитики отметили, что относительная дешевизна и доступность управляемых авиабомб делают их основным средством авиаударов. Производственные мощности РФ позволяют обеспечивать значительные запасы УМПК, созданных на основе советских авиабомб. Однако точность бомб, заявленная на уровне 15 метров, не достигается в реальных условиях из-за действия систем радиоэлектронной борьбы и использования в производстве бомб дешевых комплектующих, что приводит к значительным жертвам среди гражданского населения.

Чем обусловлено снижение ударов

Между тем, по информации OSINT-исследователей, количество ударов российской авиации при помощи авиабомб с УМПК продолжает уменьшаться. Число авиаударов при помощи данного вида вооружения снизилось в среднем до 40 за день, что является самым низким с начала ведения статистики.

Динамика применения ВКС РФ аиационных бомб с УМПК Фото: Соцсети

Отметим, что вероятное снижение активности применения российской авиацией авиационных бомб с УМПК может быть обусловлено тем, что Силы обороны начали наносить удары по тыловым военным объектам на территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Именно в середине ноября было получено разрешение на нанесение таких ударов.

Угроза использования ATACMS заставила российское командование переместить истребители-бомбардировщики на аэродромы, которые находятся более чем за 600 км от линии фронта, то есть за пределами зоны ракет ATACMS. Это могло оказать влияние на частоту вылетов самолетов, частоту вылетов и усложнить техническое обслуживание.

Ранее сообщалось, что российский ВПК активизировал производство планирующих авиационных бомб УМПБ Д-30СН, дальность которых достигает 90 км.