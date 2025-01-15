Российский самолет сбросил бомбу на дом местного полицейского в Курской области: детали

Журналисты сообщают, что это уже 4 инцидент за январь со схождением авиабомбы на жителей РФ. В целом они насчитали почти 170 случаев "самообстрела" российскими военными.

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В Курской области самолет ВКС РФ сбросил авиабомбу на дома местных жителей, и на этот раз — во двор местного работника полиции. Об этом сообщает издание ASTRA.

По данным журналистов, этот инцидент произошел в селе Сергеевка Льговского района Курской области. После попадания бомбы во двор местного жителя та не сдетонировала, но образовала большую воронку на месте падения.

Село Сергеевка, где упала авиабомба (фото: скриншот Google Maps)

Местные рассказали представителям СМИ, что авиационная бомба упала во двор дома на улице Центральная в этом селе. По этому адресу живет майор полиции РФ, а в результате инцидента никто не пострадал.

Издание указывает, что по их данным, это — 169 случай падения авиационных бомб, которые внештатно сходят во время их пусков российской авиацией. Такие случаи участились после начала Курской операции ВСУ.

За прошлый год журналисты идентифицировали 165 инцидентов падения авиабомб на местных жителей в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, тогда как за начало января 2025 года уже стало 4 похожих эпизода.

Ранее Фокус сообщал, что применение авиацией РФ бомб с УМПК значительно снизилось. Авиация противника применяла в среднем около 100 единиц в сутки, и за последние месяцы это количество снизилось до 40 авиабомб.

Впоследствии стало известно, что украинские дроны несли КАБ и крупные мины во время недавних ударов ВСУ по РФ. Новые беспилотники свободно долетают до Энгельса, более чем на 1500 километров.