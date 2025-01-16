У командования РФ нет "волшебной палочки": что мешает россиянам наступать под Покровском

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Ударные оперативно-тактические группировки противника на обоих направлениях (Покровское и Новопавловское) продолжают очень медленно ползти вперед, с очевидными большими потерями в своих передовых (штурмовых) подразделениях, пытаясь осуществить вполне очевидный для стороннего наблюдателя замысел (план) своего командования:

глубоко охватить город Покровск с юга и юго-запада;

заставить украинские войска отойти из "остатков Кураховского выступа".

Вполне вероятно, что рано или поздно враг сможет решить обе эти "задачи".

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Покровский котел: в чем заключается замысел командования РФ на главном участке фронта

Вместе с тем, вопрос о том, когда и какие дальнейшие действия предпримет противник на этих направлениях (в первую очередь, относительно возможного и вполне вероятного штурма района обороны ВСУ в Покровске как с юга, так и, очевидно, с севера и востока) на данный момент выглядит, скажем так, дискуссионным. Как по мне, командованию российских войск, действующих на этих направлениях, так или иначе, придется сделать несколько важных и "минимально нужных" вещей ДО ЭТОГО (то есть предварительно):

перегруппировать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ силы и средства на Покровское направление (вполне возможно, что с того же Новопавловского направления);

провести перегруппировку сил и средств, уже развернутых в полосе ГВ "Центр" в пределах армий, действующих на данном направлении — 2-й и 41-й ОА;

доукомплектовать всю эту орду личным составом, вооружением и военной техникой (ВВТ).

Конечно, все это можно сделать, что называется, "по ходу дела".

Однако очевидно, что для этого врагу все же понадобится определенное время, в течение которого ему так или иначе придется снижать интенсивность своих действий на этих направлениях. Российское командование еще не научилось доставать новые полки, бригады и дивизии, что называется, "из воздуха", с помощью волшебной палочки, чтобы иметь возможность просто "добавлять" их в состав существующих группировок войск или бесконечно долго разворачивать новые, совершенно не утруждая себя главными проблемами процесса оперативного развертывания войск.

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