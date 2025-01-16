У командування РФ немає "чарівної палички": що заважає росіянам наступати під Покровськом

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Ударні оперативно-тактичні угрупування противника на обох напрямках (Покровський та Новопавлівський) продовжують дуже повільно повзти вперед, з очевидними великими втратами у своїх передових (штурмових) підрозділах, намагаючись здійснити цілком очевидний для стороннього спостерігача задум (план) свого командування:

глибоко охопити місто Покровськ з півдня і південного заходу;

змусити українські війська відійти із "залишків Курахівського виступу".

Цілком імовірно, що рано чи пізно ворог зможе вирішити обидва ці "завдання".

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Покровський котел: у чому полягає задум командування РФ на головній ділянці фронту

Разом з тим, питання про те, коли і які подальші дії здійснить противник на цих напрямках (насамперед, щодо можливого і цілком ймовірного штурму району оборони ЗСУ в Покровську як з півдня, так і, очевидно, з півночі та сходу) на даний момент виглядає, скажімо так, дискусійним. Як на мене, командуванню російських військ, які діють на цих напрямках, так чи інакше, доведеться зробити кілька важливих і "мінімально потрібних" речей ДО ЦЬОГО (тобто попередньо):

перегрупувати ДОДАТКОВІ сили та засоби на Покровський напрямок (цілком можливо, що з того ж Новопавлівського напрямку);

провести перегрупування сил і засобів, вже розгорнутих в смузі УВ "Центр" в межах армій, що діють на цьому напрямку — 2-ї та 41-ї ОА;

доукомплектувати всю цю орду особовим складом, озброєнням та військовою технікою (ОВТ).

Звичайно, все це можна зробити, що називається, "по ходу справи".

Однак очевидно, що для цього ворогу все ж таки знадобиться певний час, протягом якого йому так чи інакше доведеться знижувати інтенсивність своїх дій на цих напрямках. Російське командування ще не навчилося діставати нові полки, бригади та дивізії, що називається, "з повітря", за допомогою чарівної палички, щоб мати можливість просто "додавати" їх до складу існуючих угруповань військ або нескінченно довго розгортати нові, зовсім не обтяжуючи себе головними проблемами процесу оперативного розгортання військ.

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