Покровський котел: у чому полягає задум командування РФ на головній ділянці фронту

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Як ворог збирається захоплювати Покровськ з Мирноградом?

Текст буде особистим баченням розвитку операції. Враховуючи те, як ворог бачить її проведення.

Відразу зауважу, що жодної інформації, яка могла б зашкодити Силам Оборони, публікуватися не буде.

На схемі — бачення ворога.

1. Очевидно, що спочатку вони спробують перерізати всі основні траси, які зʼєднують Покровськ із Дніпровською областю. Їх дві — на Межову та Павлоград. Перша вже втрачена у районі Котлиного–Удачного. Ворог мусить захопити обидва села для стійкості вклинення. І як би на схемі воно не виглядало просто — у дійсності для цього потрібно виділити ресурси, співставні з цілою загальновійськовою армією. Далі — їм треба буде захопити Гришине. Велике село, розділене рікою та висотами. Ресурси потрібні не менші.

2. Після того, як буде виконано п.1, ворогу потрібно в лобову підібратися до міської межі Покровська, захопивши Чунишине, Новопавлівку та Звірове. Ось тут окупанти просунулися найбільше та є доволі близькими, щоб розпочати бої за Звірове та Чунишине.

3. Коли будуть виконані п. 1 та 2 — російські мр..зоти активізують свій правий фланг в районі Гродівки та Проміня.

Мета:

а) підібратися до міської межі Мирнограда, вийти на с. Балаган;

б) створити передумови для штурму Новоекономічного.

4. Після того — рухатися у бік Родинського з боку Гришиного.

5. Якщо все вищеописане ворогу вдасться — то ще до повного захоплення Родинського наші сили будуть змушені відійти.

Одна з головних умов успішного проведення операції вже була порушена ворогом. Це черговість дій.

Окупанти дуже довго не могли вирішити проблему Курахового, щоб виділити максимально можливі ресурси на свій лівий фланг Покровська (наш правий).

Вони її остаточно ще не вирішили, бо Сили Оборони займають рубежі по лінії Улакли – Костянтинопіль – Андріївка – західні околиці Дачного.

Також окупанти ВЖЕ активізували свій правий фланг у бік траси Костянтинівка–Покровськ. Доволі неочевидна ділянка насправді. Це може стати великою помилкою для них, але не будемо розкривати карти.

Тобто ворог фактично діє на обох флангах прямо зараз, сточуючи свій потенціал вдвічі швидше.

Якщо розрахунок на те, що ми самі будемо розриватися між флангами, не встигаючи реагувати — це має право на життя. Але такий сценарій був очевидним, і він не стане сюрпризом.

Ну і головне — поряд з фланговими ударами та розширенням кліщів, окупанти будуть всіма силами протискатися в лобову.

Замість висновків. Як бачимо, проведення операції може потягнути ще багато місяців. Те, що російські мр..зоти хотіли зробити ще до 01.10.2024, буде тривати й весною 2025.

Прискорити темпи втрати покровсько-мирноградської агломерації здатні тільки наші прой…би.

Сподіваюся, їх буде мінімум. Але це війна, жорстка війна, і може статися що завгодно.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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