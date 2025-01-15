Покровский котел: в чем заключается замысел командования РФ на главном участке фронта

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Как враг собирается захватывать Покровск с Мирноградом?

Текст будет личным видением развития операции. Учитывая то, как враг видит ее проведение.

Сразу отмечу, что никакой информации, которая могла бы повредить Силам Обороны, публиковаться не будет.

На схеме — видение врага.

1. Очевидно, что сначала они попытаются перерезать все основные трассы, которые соединяют Покровск с Днепровской областью. Их две — на Межевую и Павлоград. Первая уже потеряна в районе Котлиного–Удачного. Враг должен захватить оба села для устойчивости вклинивания. И как бы на схеме оно не выглядело просто — в действительности для этого нужно выделить ресурсы, сопоставимые с целой общевойсковой армией. Далее — им надо будет захватить Гришино. Большое село, разделенное рекой и высотами. Ресурсы нужны не меньшие.

2. После того, как будет выполнен п.1, врагу нужно в лобовую подобраться к городской черте Покровска, захватив Чунишино, Новопавловку и Зверево. Вот здесь оккупанты продвинулись больше всего и достаточно близки, чтобы начать бои за Зверево и Чунишино.

3. Когда будут выполнены п. 1 и 2 — российские мр..зоты активизируют свой правый фланг в районе Гродовки и Проминя.

Цель:

а) подобраться к городской черте Мирнограда, выйти на с. Балаган;

б) создать предпосылки для штурма Новоэкономического.

4. После того — двигаться в сторону Родинского со стороны Гришино.

5. Если все вышеописанное врагу удастся — то еще до полного захвата Родинского наши силы будут вынуждены отойти.

Одно из главных условий успешного проведения операции уже было нарушено врагом. Это очередность действий.

Оккупанты очень долго не могли решить проблему Курахово, чтобы выделить максимально возможные ресурсы на свой левый фланг Покровска (наш правый).

Они ее окончательно еще не решили, потому что Силы Обороны занимают рубежи по линии Улаклы – Константинополь – Андреевка – западные окраины Дачного.

Также оккупанты УЖЕ активизировали свой правый фланг в сторону трассы Константиновка–Покровск. Довольно неочевидный участок на самом деле. Это может стать большой ошибкой для них, но не будем раскрывать карты.

То есть враг фактически действует на обоих флангах прямо сейчас, стачивая свой потенциал вдвое быстрее.

Если расчет на то, что мы сами будем разрываться между флангами, не успевая реагировать — это имеет право на жизнь. Но такой сценарий был очевидным, и он не станет сюрпризом.

Ну и главное — наряду с фланговыми ударами и расширением клещей, оккупанты будут всеми силами протискиваться в лобовую.

Вместо выводов. Как видим, проведение операции может потянуть еще много месяцев. То, что российские мр..зи хотели сделать еще до 01.10.2024, будет продолжаться и весной 2025.

Ускорить темпы потери покровско-мирноградской агломерации способны только наши про…бы.

Надеюсь, их будет минимум. Но это война, жесткая война, и может произойти что угодно.

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