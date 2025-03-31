ВС РФ накопили силы и активизировались на одном из направлений: детали от военных (карты)

Российские оккупанты отправляются в бои на самокатах и велосипедах. Они бросают в штурмы действительно обученных военнослужащих, на Лиманском направлении не утихают круглосуточные атаки.

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О ситуации на фронте 31 марта сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

ВС РФ активизировались на Лиманском направлении, где время от времени проводят серию атак. Горячее всего — в полосе ответственности 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

"Здесь противник активизировал наступательные действия в основном пехотными группами, но смог накопить существенное численное преимущество. Вражеские подразделения укомплектованы преимущественно хорошо подготовленными контрактниками", — передала пресс-служба.

Вражеские штурмовые группы ликвидируют еще на подступах к позициям.

"Круглосуточные атаки на Лиманском направлении не утихают! (...) После очередных неудачных попыток и безумных потерь они не оставляют этих попыток, а накапливают новые силы и атакуют снова и снова. Мы же жжем все, что видим: технику, вооружение, россиян и уничтожаем укрытия противника", — рассказали в самой бригаде.

Всего за неделю, по данным ОСГВ "Хортица", наибольшую активность Россия проявляла на четырех направлениях: Покровском, Торецком, Лиманском и Новопавловском.

Военнослужащий с позывным "Осман" Станислав Бунятов рассказал, что в районе Покровска фиксируют от 50 российских штурмов в день. В основном ВС РФ используют легкобронированный автотранспорт, мотоциклы, квадроциклы, самокаты и велосипеды.

"Хотя это лишь "30%" потенциала, успеха противник практически не имеет", — заверил Бунятов.

В утреннем отчете Генштаба ВСУ говорится, что за сутки на Лиманском направлении зафиксировали 16 российских атак. Враг пытался продвинуться в районе Надежды, Ямполовки и Колодязов, а также в сторону Богуславки, Нового и Новомихайловки.

Направления атак ВС РФ на карте боевых действий Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Покровском направлении Силы обороны остановили 73 наступательные операции ВС РФ. Бои шли вблизи населенных пунктов Александрополь, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Андреевка. Также оккупанты пытались продвинуться в сторону Малиновки, Котляровки, Богдановки и Алексеевки.

Направления атак ВС РФ на карте боевых действий Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, украинские артиллеристы рассказали о преимуществах буксируемой версии САУ 2С22 "Богдана" по сравнению с западными аналогами.

В Forbes сообщили, что украинские роботы берегут жизни бойцов ВСУ на фронте, выполняя особо опасные задачи. Один из таких помощников — наземный дрон, способный восстанавливать инженерные заграждения.