ВС РФ накопили силы и активизировались на одном из направлений: детали от военных (карты)
Российские оккупанты отправляются в бои на самокатах и велосипедах. Они бросают в штурмы действительно обученных военнослужащих, на Лиманском направлении не утихают круглосуточные атаки.
О ситуации на фронте 31 марта сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".
ВС РФ активизировались на Лиманском направлении, где время от времени проводят серию атак. Горячее всего — в полосе ответственности 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.
"Здесь противник активизировал наступательные действия в основном пехотными группами, но смог накопить существенное численное преимущество. Вражеские подразделения укомплектованы преимущественно хорошо подготовленными контрактниками", — передала пресс-служба.
Вражеские штурмовые группы ликвидируют еще на подступах к позициям.
"Круглосуточные атаки на Лиманском направлении не утихают! (...) После очередных неудачных попыток и безумных потерь они не оставляют этих попыток, а накапливают новые силы и атакуют снова и снова. Мы же жжем все, что видим: технику, вооружение, россиян и уничтожаем укрытия противника", — рассказали в самой бригаде.
Всего за неделю, по данным ОСГВ "Хортица", наибольшую активность Россия проявляла на четырех направлениях: Покровском, Торецком, Лиманском и Новопавловском.
Военнослужащий с позывным "Осман" Станислав Бунятов рассказал, что в районе Покровска фиксируют от 50 российских штурмов в день. В основном ВС РФ используют легкобронированный автотранспорт, мотоциклы, квадроциклы, самокаты и велосипеды.
"Хотя это лишь "30%" потенциала, успеха противник практически не имеет", — заверил Бунятов.
В утреннем отчете Генштаба ВСУ говорится, что за сутки на Лиманском направлении зафиксировали 16 российских атак. Враг пытался продвинуться в районе Надежды, Ямполовки и Колодязов, а также в сторону Богуславки, Нового и Новомихайловки.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 73 наступательные операции ВС РФ. Бои шли вблизи населенных пунктов Александрополь, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Андреевка. Также оккупанты пытались продвинуться в сторону Малиновки, Котляровки, Богдановки и Алексеевки.
Напомним, украинские артиллеристы рассказали о преимуществах буксируемой версии САУ 2С22 "Богдана" по сравнению с западными аналогами.
В Forbes сообщили, что украинские роботы берегут жизни бойцов ВСУ на фронте, выполняя особо опасные задачи. Один из таких помощников — наземный дрон, способный восстанавливать инженерные заграждения.