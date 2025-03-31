ЗС РФ накопичили сили й активізувались на одному з напрямків: деталі від військових (карти)

Російські окупанти вирушають у бої на самокатах і велосипедах. Вони кидають у штурми дійсно навчених військовослужбовців, на Лиманському напрямку не вщухають цілодобові атаки.

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Про ситуацію на фронті 31 березня повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

ЗС РФ активізувались на Лиманському напрямку, де час від часу проводять серію атак. Найгарячіше — у смузі відповідальності 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.

"Тут противник активізував наступальні дії здебільшого піхотними групами, але зміг накопичити суттєву чисельну перевагу. Ворожі підрозділи укомплектовані переважно добре підготовленими контрактниками", — передала пресслужба.

Ворожі штурмові групи ліквідують ще на підступах до позицій.

"Цілодобові атаки на Лиманському напрямку не вщухають! (…) Після чергових невдалих спроб і шалених втрат вони не полишають цих спроб, а накопичують нові сили й атакують знову і знову. Ми ж палимо все, що бачимо: техніку, озброєння, росіян і нищимо укриття противника", — розповіли у самій бригаді.

Загалом за тиждень, за даними ОСУВ "Хортиця", найбільшу активність Росія проявляла на чотирьох напрямках: Покровському, Торецькому, Лиманському та Новопавлівському.

Військовослужбовець з позивним "Осман" Станіслав Бунятов розповів, що в районі Покровська фіксують від 50 російських штурмів на день. Здебільшого ЗС РФ використовують легкоброньований автотранспорт, мотоцикли, квадроцикли, самокати й велосипеди.

"Хоч це лише "30%" потенціалу, успіху противник практично не має", — запевнив Бунятов.

У ранковому звіті Генштабу ЗСУ йдеться, що за добу на Лиманському напрямку зафіксували 16 російських атак. Ворог намагався просунутись в районі Надії, Ямполівки та Колодязів, а також в бік Богуславки, Нового і Новомихайлівки.

Напрямки атак ЗС РФ на карті бойових дій Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 73 наступальні операції ЗС РФ. Бої точилися поблизу населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Котлине, Удачне, Андріївка. Також окупанти намагались просунутись у бік Малинівки, Котлярівки, Богданівки та Олексіївки.

Напрямки атак ЗС РФ на карті бойових дій Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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