Під загрозою кожне місто України: що стоїть за зміною повітряних ударів РФ по Україні

Ворог продовжує кожного дня атакувати Україну дронами та ракетами, вибираючи своєю ціллю окремі міста і завдаючи масштабного удару. Опитані Фокусом експерти кажуть, що і раніше Росія застосовувала цю тактику, проте змінила саме методику повітряних ударів по Україні.

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У ніч на 31 березня російська армія знов здійснила масштабну атаку по території України, запустивши 131 ударний дрон і дві балістичні ракети.

Серед інших, удару зазнав Харків. Постраждали об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки та дитячий садок. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що дрон влучив у межі Шевченківського району, спричинивши руйнування на території цивільного підприємства та пошкодження навколишніх багатоповерхівок, де вибухова хвиля вибила вікна. Також зазнали ушкоджень місцевий дитячий садок та культурно-спортивний комплекс. Двоє людей отримали гостру реакцію на стрес, але поранених чи загиблих немає.

Також, за повідомленнями моніторингових каналів, Житомир атакували 25 "Шахедів". Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи як в місті, так і в області. Наразі про наслідки не повідомлялось.

До цього, у ніч на 28 березня російські війська здійснили масовану атаку на Дніпро, використовуючи ударні безпілотники. Однією з цілей став популярний готельно-ресторанний комплекс "Бартоломео". За попередніми даними, обійшлося без жертв, оскільки всіх працівників та відвідувачів вчасно евакуювали.

Внаслідок атаки постраждали 21 особа віком від 19 до 74 років; 13 з них залишаються в лікарнях. Знищено чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджено. Понівечені кілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адміністративна будівля, складські приміщення та гаражі. Пошкоджено десятки автомобілів та мотоциклів. ​

За останній час, ворог намагається атакувати окремі українські міста певною кількістю дронів та ракет. Що стоїть за цією тактикою на що вона розрахована, Фокус дізнався у військових експертів.

Перевантажити ППО: тактика і методика ворожих ударів

Військовий аналітик Павло Нарожний підкреслює, ця ворожа тактика не нова і не унікальна, вона вже неодноразово використовувалась і раніше.

"Російські війська прагнуть перевантажити системи протиповітряної оборони на напрямку атак. ППО розкидані, кожна система захищає свою ділянку. Перекинути на інші напрямки можна лише літаки, а мобільні групи на вантажівках або джипах з кулеметами та ПЗРК можуть пересуватися, але це не відбудеться дуже швидко. Літаки здатні бути на новому місці за кілька хвилин.

Їхня мета — перевантажити системи ППО. Коли закінчуються ракети чи патрони для кулеметів, або снаряди для зенітних установок, це дає змогу прорватися і завдати ударів по населених пунктах", — каже Фокусу Нарожний.

Експерт впевнений, що вибір ворогом міста для наступної атаки — здебільшого випадковість. Немає чіткої черговості: сьогодні може бути Суми, завтра — Харків. Кожна така операція готується довго, адже необхідно завантажити "Шахеди" та ракети, програмувати маршрути та розробляти плани пересування.

"Однак ми вже неодноразово бачили таку тактику, яка повторюється принаймні тричі", — говорить експерт.

Своєю чергою, військовий аналітик Олег Жданов вважає, що Росія змінила саме методику повітряних ударів по Україні, зосередивши увагу на більш цілеспрямованому та жорсткому тиску.

"Мета — змусити Україну до швидкої капітуляції на умовах РФ. Вже навіть Дональд Трамп почав говорити, що Росія не хоче йти на перемовини без попередніх умов. Це свідчить про політичний тиск, а не про знищення наших систем ППО чи інших елементів оборони.

Війна — це інструмент політики, а жорсткий тиск, хоча і складний, іноді може бути більш ефективним. Росія вибирає свої цілі випадковим чином — немає чіткої системи, чи це сьогодні Суми, а завтра Харків, це більше залежить від ситуації та умов", — говорить Фокусу Жданов.

"Шахеди" літають дуже високо: чи справляється українська ППО з атаками

Безперечно, ворог не полишає спроб перевантажити українську ППО, але це іде в купі з метою залякати українців, і продемонструвати можливість завдання потужних ударів по мирним містам, вважає Жданов.

"Росія підвищила висоту польоту "Шахедів" по різним даним від 3 до 5 км. Українські системи ППО мають обмежену висоту: ЗУ-23-2 — до 3 км, а сучасні системи типу "Гепард" — до 4 км. Через це навіть ППО типу Patriot не встигають ефективно реагувати на атаки з такої висоти", — продовжує аналітик.

Щодо майбутніх обстрілів, експерти прогнозують їх продовження до тих пір, поки не нададуться нові сучасні системи ППО, такі як NASAMS або IRIS-T. Україна потребує модернізації своїх засобів для боротьби з такими атаками, щоб уникнути постійних нальотів.

"Протягом останніх тижнів атаки на Харків та Житомир, до того на Дніпро, Одесу та Кропивницький демонструють, що навіть при наявності певних технологій, систем РЕБ, ефективність цих засобів значно знизилася, оскільки Росія встановила кілька антен для управління "Шахедами", що ускладнює їх перехоплення. Якщо одна антена глушиться РЕБом, то включається інша і він летить далі", — говорить Жданов.

Експерти сходяться на думці, що без належної підтримки від партнерів та оновлення українського арсеналу, міста України будуть продовжувати страждати від таких атак, і можливі подальші жертви та значні матеріальні збитки.

Нагадаємо, вночі на 31 березня Україну атакували безпілотники, запущені ворогом з п’яти напрямків, і дві балістичні ракети. Внаслідок удару постраждали п’ять регіонів, на Запоріжжі пошкоджені дачі та лінії електропередачі.

Також, за словами Володимира Зеленського, кілька типів українських дронів, призначених для протидії російським обстрілам, вже показали "хороші результати" під час бойової роботи в ході захисту населених пунктів від ворожих атак.