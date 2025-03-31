ЗС РФ вдарили по Харкову БпЛА: ушкоджено житлові будинки та дитячий садочок

Уночі 31 березня росіяни вдарили по Харкову ударними дронами, внаслідок чого у місті зафіксовані руйнування в об'єктах цивільної інфраструктури. Також у місті є постраждалі, повідомляє Фокус.

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Про наслідки ворожої атаки по місту стало відомо з інформації міського голови Ігоря Терехова, оприлюдненої у його Telegram-каналі.

Близько 02:10 години Повітряні сили України повідомили про загрозу ударних БпЛА для Харкова: рух щонайменше одного дрона у напрямку міста було зафіксовано з північного заходу.

Через кілька хвилин у межах міста пролунали вибухи. Міський голова повідомив, що дрон вдарив по межі Шевченківського та Київського районів.

Скріншот | допис мера

Невдовзі Терехов уточнив інформацію: з'ясувалося, що ворожий дрон вдарив по Шевченківському району міста. Там зафіксоване влучання на території цивільного підприємства.

Окрім цивільного підприємства, через атаку постраждали навколишні житлові багатоповерхівки. Як зазначив Терехов, в них через вибухову хвилю пошкоджено скління вікон.

Невдовзі також з'явилася інформація, що через атаку БпЛА по Харкову у місті є руйнування не тільки на території цивільного підприємства. Ушкоджень зазнали також місцевий дитячий садочок та культурно-спортивний комплекс, як повідомив Терехов.

За уточненою інформацією міського голови, щонайменше двоє людей постраждали через атаку. В обох — гостра реакція на стрес. Поранених чи загиблих внаслідок російського обстрілу у місті немає.

На місці влучання у Харкові продовжують працювати оперативні служби. Ліквідація наслідків атаки триває.

"Проводиться ретельне обстеження територій, фіксація руйнувань та усунення наслідків", — зазначив Терехов.

Про інші наслідки атаки по місту уночі 31 березня наразі не повідомляють.

Також упродовж ночі росіяни масовано атакували Житомир: у моніторингових каналах пишуть про щонайменше 25 ударних БпЛА, які застосували ЗС РФ для обстрілу міста.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про успішне застосування кількох типів українських дронів у протидії російським атакам. Про це Фокус дізнавався 31 березня.

Також стало відомо, що харківський шпиталь, який напередодні атакували ЗС РФ, відновив свою роботу: у поруйнованих приміщеннях проводяться операції. Про це стало відомо 30 березня.