Под угрозой каждый город Украины: что стоит за изменением воздушных ударов РФ по Украине

Враг продолжает каждый день атаковать Украину дронами и ракетами, выбирая своей целью отдельные города и нанося масштабный удар. Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что и раньше Россия применяла эту тактику, однако изменила именно методику воздушных ударов по Украине.

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В ночь на 31 марта российская армия вновь осуществила масштабную атаку по территории Украины, запустив 131 ударный дрон и две баллистические ракеты.

Среди прочих, удар получил Харьков. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры, в частности жилые дома и детский сад. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что дрон попал в пределы Шевченковского района, вызвав разрушения на территории гражданского предприятия и повреждения окружающих многоэтажек, где взрывная волна выбила окна. Также получили повреждения местный детский сад и культурно-спортивный комплекс. Два человека получили острую реакцию на стресс, но раненых или погибших нет.

Также, по сообщениям мониторинговых каналов, Житомир атаковали 25 "Шахедов". Местные жители сообщали о громких взрывах как в городе, так и в области. Сейчас о последствиях не сообщалось.

До этого, в ночь на 28 марта российские войска совершили массированную атаку на Днепр, используя ударные беспилотники. Одной из целей стал популярный гостинично-ресторанный комплекс "Бартоломео". По предварительным данным, обошлось без жертв, поскольку всех работников и посетителей вовремя эвакуировали.

В результате атаки пострадали 21 человек в возрасте от 19 до 74 лет; 13 из них остаются в больницах. Уничтожено четыре частных дома, еще по меньшей мере десять повреждены. Повреждены несколько многоэтажек, учебное заведение, административное здание, складские помещения и гаражи. Повреждены десятки автомобилей и мотоциклов.

За последнее время, враг пытается атаковать отдельные украинские города определенным количеством дронов и ракет. Что стоит за этой тактикой на что она рассчитана, Фокус узнал у военных экспертов.

Перегрузить ПВО: тактика и методика вражеских ударов

Военный аналитик Павел Нарожный подчеркивает, эта вражеская тактика не нова и не уникальна, она уже неоднократно использовалась и раньше.

"Российские войска стремятся перегрузить системы противовоздушной обороны на направлении атак. ПВО разбросаны, каждая система защищает свой участок. Перебросить на другие направления можно только самолеты, а мобильные группы на грузовиках или джипах с пулеметами и ПЗРК могут передвигаться, но это не произойдет очень быстро. Самолеты способны быть на новом месте за несколько минут.

Их цель — перегрузить системы ПВО. Когда заканчиваются ракеты или патроны для пулеметов, или снаряды для зенитных установок, это позволяет прорваться и нанести удары по населенным пунктам", — говорит Фокусу Нарожный.

Эксперт уверен, что выбор врагом города для следующей атаки — в основном случайность. Нет четкой очередности: сегодня могут быть Сумы, завтра — Харьков. Каждая такая операция готовится долго, ведь необходимо загрузить "Шахеды" и ракеты, программировать маршруты и разрабатывать планы передвижения.

"Однако мы уже неоднократно видели такую тактику, которая повторяется по крайней мере трижды", — говорит эксперт.

В свою очередь, военный аналитик Олег Жданов считает, что Россия изменила именно методику воздушных ударов по Украине, сосредоточив внимание на более целенаправленном и жестком давлении.

"Цель — вынудить Украину к быстрой капитуляции на условиях РФ. Уже даже Дональд Трамп начал говорить, что Россия не хочет идти на переговоры без предварительных условий. Это свидетельствует о политическом давлении, а не об уничтожении наших систем ПВО или других элементов обороны.

Война — это инструмент политики, а жесткое давление, хотя и сложное, иногда может быть более эффективным. Россия выбирает свои цели случайным образом — нет четкой системы, или это сегодня Сумы, а завтра Харьков, это больше зависит от ситуации и условий", — говорит Фокусу Жданов.

"Шахеды" летают очень высоко: справляется ли украинская ПВО с атаками

Бесспорно, враг не оставляет попыток перегрузить украинскую ПВО, но это идет в купе с целью запугать украинцев, и продемонстрировать возможность нанесения мощных ударов по мирным городам, считает Жданов.

"Россия повысила высоту полета "Шахедов" по разным данным от 3 до 5 км. Украинские системы ПВО имеют ограниченную высоту: ЗУ-23-2 — до 3 км, а современные системы типа "Гепард" — до 4 км. Из-за этого даже ПВО типа Patriot не успевают эффективно реагировать на атаки с такой высоты", — продолжает аналитик.

Относительно будущих обстрелов, эксперты прогнозируют их продолжение до тех пор, пока не будут предоставлены новые современные системы ПВО, такие как NASAMS или IRIS-T. Украина нуждается в модернизации своих средств для борьбы с такими атаками, чтобы избежать постоянных налетов.

"В течение последних недель атаки на Харьков и Житомир, до того на Днепр, Одессу и Кропивницкий демонстрируют, что даже при наличии определенных технологий, систем РЭБ, эффективность этих средств значительно снизилась, поскольку Россия установила несколько антенн для управления "Шахедами", что затрудняет их перехват. Если одна антенна глушится РЭБом, то включается другая и он летит дальше", — говорит Жданов.

Эксперты сходятся во мнении, что без должной поддержки от партнеров и обновления украинского арсенала, города Украины будут продолжать страдать от таких атак, и возможны дальнейшие жертвы и значительные материальные убытки.

Напомним, ночью на 31 марта Украину атаковали беспилотники, запущенные врагом с пяти направлений, и две баллистические ракеты. В результате удара пострадали пять регионов, на Запорожье повреждены дачи и линии электропередачи.

Также, по словам Владимира Зеленского, несколько типов украинских дронов, предназначенных для противодействия российским обстрелам, уже показали "хорошие результаты" во время боевой работы в ходе защиты населенных пунктов от вражеских атак.