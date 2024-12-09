До 30 штурмів щодня: РФ намагається прорватися до кордону Дніпропетровщини, — Волошин (відео, карта)

За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, росіяни прагнуть взяти під контроль південь Донецької області. Окупанти активізували штурмові дії малими групами на Времівському напрямку.

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Російські окупаційні війська продовжують підготовку до масштабних штурмових дій у Запорізькій області та прагнуть прорватися до кордону з Дніпропетровською областю. Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі Radio NV у понеділок, 9 грудня.

За його словами, противник проводить інтенсивну підготовку штурмових груп піхоти та бойової техніки. Волошин зазначив, що місто Запоріжжя розташоване лише за 30 кілометрів від лінії бойових дій, і загроза для цивільного населення зростає. Російські війська вдосконалили системи застосування авіаційних керованих бомб — КАБ-250 та КАБ-500. Тепер вони досягають центральної частини обласного центру. Це демонструє наростаючу активність противника.

Протягом останніх тижнів окупанти посилили штурмові дії на Времівському напрямку, здійснюючи до 30 атак щодня. Росіяни використовують танки, бойові броньовані машини та застосовують тактику малих груп, яку раніше використовували в Соледарі, Бахмуті, Вугледарі та Авдіївці.

Також ворог прагне взяти під контроль південь Донецької області, зокрема селище Велика Новосілка, і просунутися до кордону Дніпропетровської області.

ЗС РФ намагаються захопити Велику Новосілку Фото: Deep State

"Противник має успіх частковий із залученням таких малих груп піхоти, і тому він цієї тактики дотримується і на Времівському напрямку, намагаючись взяти під контроль південь Донецької області, селище Велика Новосілка і вийти на кордон Дніпропетровської області. Цей наступ триває", — заявив Волошин.

За даними української розвідки, аналогічна підготовка ведеться на Оріхівському напрямку, де противник хоче повернути втрачені під час контрнаступу території, включно з Роботиним, і створити загрозу логістичним шляхам українських військ.

Крім того, на Гуляйпільському напрямку спостерігається перекидання особового складу на передові позиції, що може свідчити про початок нових активних штурмових дій.

"Тобто зовсім скоро він почне там також подібні дії. За даними розвідки, противник перекидає доволі значну кількість таких штурмових груп піхоти – до ста. Очікуються дуже активні штурми. Ворог готується на Куликівському полігоні", — сказав Волошин.

Нагадаємо, 3 грудня голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що Росія планує наступальні дії на окремих ділянках у Запорізькій області.

9 грудня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ підбираються до Покровська і збільшив зону контролю на південних околицях села Шевченко.