"Шахед", или дрон-имитатор: Игнат рассказал, как ВСУ различают вражеские БПЛА

Бойцы Сил обороны Украины уже на слух и по параметрам полета научились различать российские беспилотники. Сейчас в ВСУ ищут альтернативные решения, чтобы не тратить на вражеские БПЛА дорогие зенитные ракеты.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По его словам, очевиден тот факт, что в последнее время вражеских БПЛА в воздушном пространстве Украины стало больше. Это касается как "Шахедов", так и дронов-имитаторов, которые тоже являются серьезной проблемой для украинской противовоздушной обороны, поскольку ей приходится реагировать на каждый беспилотник.

"Имитаторы и созданы для того, чтобы мы думали, что это "Шахед". Но люди на местах научились, в конце концов, различать по звуку. И даже по параметрам полета видно, что это не "Шахед", а дрон-имитатор. Для этого нужно время, нужен опыт соответственно", — сказал Юрий Игнат.

Он отметил, что увеличилось не только количество БПЛА, но и высота их полета. Их не всегда могут достать, а использовать для этого зенитные ракеты дорого. Поэтому в ВСУ сейчас работают над альтернативными, менее затратными решениями.

"Над этим сейчас работают все — от военных до военно-политического руководства. Чтобы обеспечить такими средствами Украину. Ну и, конечно, все обращаются к партнерам, чтобы нам этих средств хватало для отражения таких массированных ударов", — отметил Юрий Игнат.

Ночью 26 мая украинская ПВО установила своеобразный рекорд — сбила все 9 ракет Х-101 и 288 "Шахедов" из 355 запущенных. По словам Юрия Игната, 233 дрона были сбиты огневыми средствами. Остальные 55 были локально потеряны в результате работы РЭБ или других обстоятельств.

Также ранее сообщалось, что РФ научилась обходить Patriot и улучшила "Шахеды". . У Сил обороны начинают заканчиваться боеприпасы, чтобы отражать такие воздушные нападения.