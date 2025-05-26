РФ научилась обходить Patriot и улучшила "Шахеды": ракет для SAMP/T у ВСУ уже нет, — СМИ

В последние ночи Россия осуществила несколько массированных атак по Украине подряд. У Сил обороны начинают заканчиваться боеприпасы, чтобы отражать такие воздушные нападения.

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Об этом 26 мая сообщили в Le Monde.

За последние 20 дней, по информации Воздушных сил, ВС РФ запустили более 2000 "Шахедов". Практически каждую ночь враг устанавливает новые рекорды: ночью на 25 мая были выпущены 300 БПЛА и 69 ракет, а предыдущей ночью — 250 БПЛА и 14 баллистических ракет.

"Мы постепенно приближаемся к тому моменту, когда россияне смогут запускать более 1000 беспилотников типа "Шахед" в день", — сообщила директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

Количество выпущенных боеприпасов и их разнообразие увеличиваются. В то же время дроны и ракеты движутся по более сложным маршрутам и перенасыщают возможности украинской ПВО. До 2024 года была эффективной многоуровневая система из мобильных групп с зенитными пушками, батарей ЗРК, вертолетов и истребителей, а также средств РЭБ. В прошлом году защитники неба сбивали или перехватывали более 90% "Шахедов", сегодня этот показатель падает до 30%.

"Тенденция плохая", — подчеркнул заместитель командира подразделения госавиации, который состоит из 23 мобильных групп, "Якут".

Он пояснил, что "Шахеды" модернизируют с того времени, когда они впервые появились — с осени 2022 года.

"С января их аппараты летают на высоте от 2000 до 3000 метров вместо 200 метров. Мы больше не можем поражать их из наших пушек. Когда они пикируют со скоростью более 500 километров в час, попасть в них очень трудно", — рассказал офицер.

БПЛА, которые ранее поставляли из Ирана, теперь поставили на серийное производство в районе российской Казани. Они несут заряд весом 90 килограммов и различные типы взрывчатки — осколочные, суббоеприпасы (кассетные), зажигательные или термобарические (объемно-детонирующие) боеприпасы. Ракеты, способные сбивать "Шахеды" слишком дороги, и на них наблюдается критический дефицит. Одно из потенциальных решений — беспилотник-таран, управляемый ИИ, который стоит в 20-50 раз дешевле цели.

"Россияне также внедряют инновации, и у них больше ресурсов. Они только что выпустили в нашу зону пять образцов нового типа ракет под названием "Бандероль"", — проинформировал командир зенитно-ракетной батареи Артем.

Офицер пояснил, что ВС РФ тщательно изучают результаты каждой атаки и ищут дыры в украинской обороне. Они прибегают ко все более сложным траекториям, программируя беспилотники и крылатые ракеты.

"Кое-где они рассеиваются в небе, а затем снова перегруппировываются. Они также используют много физических и электронных приманок. Идея заключается в том, чтобы истощить наши боеприпасы и насытить наши возможности", — подчеркнул Артем.

Подразделение Артема вооружено ЗРК NASAMS и С-300, а также разворачивает многочисленные приманки на земле, чтобы обмануть оккупантов. По словам командира, для ответа на растущий вызов Украине нужно "гораздо больше систем большой дальности", в частности Patriot, Iris-T и SAMP/T.

"Сейчас у нас ничего нет. Сегодня у нас нет ничего, чтобы защитить юг Украины от баллистических ракет", — заявил офицер.

Источники сообщили СМИ, что Украина не имеет больше ракет для двух батарей SAMP/T, а для ЗРК малой дальности Crotale "не получила ни одной ракеты за полтора года".

То, что Воздушным силам не хватает ракет, подтвердил и представитель командования Юрий Игнат. Он рассказал, что некоторые "Шахеды" сейчас оборудованы 16 модулями постановки помех. Это очень усложняет их перехват, поэтому нужно гораздо больше средств РЭБ.

В издании передали, что Киев окружают дивизионы Patriot, но защитить столицу на 100% от баллистики они не могут. Одна батарея покрывает лишь радиус в 25 километров. Россияне же нашли способ обходить эту защиту. Их "Искандеры" делают маневры уклонения на финальной фазе, сбивая расчеты. Кроме того, они способны сбрасывать приманки, чтобы обмануть ракеты американских ЗРК.

Напомним, ночью на 26 мая Украину атаковали 355 российских дронов, а также 9 ракет типа Х-101. Таким образом ВС РФ установили новый рекорд.

В The Economist сообщили, что российские операторы БПЛА управляют дронами через боты в соцсетях. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что такая технология — на самом деле не новость и от работы ПВО вражеские беспилотники не защищает.