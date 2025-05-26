РФ навчилась обходити Patriot і покращила "Шахеди": ракет для SAMP/T у ЗСУ вже нема, — ЗМІ

Останніми ночами Росія здійснила кілька масованих атак по Україні поспіль. У Сил оборони починають закінчуватись боєприпаси, щоб відбивати такі повітряні напади.

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Про це 26 травня повідомили у Le Monde.

За останні 20 днів, за інформацією Повітряних сил, ЗС РФ запустили понад 2000 "Шахедів". Практично щоночі ворог встановлює нові рекорди: вночі на 25 травня були випущені 300 БПЛА і 69 ракет, а попередньої ночі — 250 БПЛА і 14 балістичних ракет.

"Ми поступово наближаємося до того моменту, коли росіяни зможуть запускати понад 1000 безпілотників типу "Шахед" на день", — повідомила директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

Кількість випущених боєприпасів та їхня різноманітність збільшуються. Водночас дрони й ракети рухаються складнішими маршрутами й перенасичують можливості української ППО. До 2024 року була ефективною багаторівнева система з мобільних груп з зенітними гарматами, батарей ЗРК, гелікоптерів і винищувачів, а також засобів РЕБ. Минулого року захисники неба збивали або перехоплювали понад 90% "Шахедів", сьогодні цей показник падає до 30%.

"Тенденція погана", — наголосив заступник командира підрозділу державіації, який складається з 23 мобільних груп, "Якут".

Він пояснив, що "Шахеди" модернізують з того часу, коли вони перше з’явились — з осені 2022 року.

"З січня їхні апарати літають на висоті від 2000 до 3000 метрів замість 200 метрів. Ми більше не можемо уражати їх з наших гармат. Коли вони пікірують зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину, влучити в них дуже важко", — розповів офіцер.

БПЛА, які раніше постачали з Ірану, тепер поставили на серійне виробництво в районі російської Казані. Вони несуть заряд вагою 90 кілограмів та різні типи вибухівки — осколкові, суббоєприпаси (касетні), запалювальні або термобаричні (об’ємно-детонуючі) боєприпаси. Ракети, здатні збивати "Шахеди" надто дорогі, і на них спостерігається критичний дефіцит. Одне з потенційних рішень — безпілотник-таран, керований ШІ, який коштує в 20-50 разів дешевше за ціль.

"Росіяни також впроваджують інновації, і у них більше ресурсів. Вони щойно випустили в нашу зону п'ять зразків нового типу ракет під назвою "Бандероль"", — проінформував командир зенітно-ракетної батареї Артем.

Офіцер пояснив, що ЗС РФ ретельно вивчають результати кожної атаки й шукають дірки в українській обороні. Вони вдаються до все складніших траєкторій, програмуючи безпілотники й крилаті ракети.

"Подекуди вони розсіюються в небі, а потім знову перегруповуються. Вони також використовують багато фізичних і електронних приманок. Ідея полягає в тому, щоб виснажити наші боєприпаси й наситити наші можливості", — підкреслив Артем.

Підрозділ Артема озброєний ЗРК NASAMS та С-300, а також розгортає численні приманки на землі, щоб обдурити окупантів. Зі слів командира, для відповіді на виклик, що зростає, Україні потрібно "набагато більше систем великої дальності", зокрема Patriot, Iris-T і SAMP/T.

"Наразі у нас нічого немає. Сьогодні у нас немає нічого, щоб захистити південь України від балістичних ракет", — заявив офіцер.

Джерела повідомили ЗМІ, що Україна не має більше ракет для двох батарей SAMP/T, а для ЗРК малої дальності Crotale "не отримала жодної ракети за півтора року".

Те, що Повітряним силам бракує ракет, підтвердив і речник командування Юрій Ігнат. Він розповів, що деякі "Шахеди" нині обладнані 16 модулями постановки перешкод. Це дуже ускладнює їхнє перехоплення, тож потрібно набагато більше засобі РЕБ.

У виданні передали, що Київ оточують дивізіони Patriot, але захистити столицю на 100% від балістики вони не можуть. Одна батарея покриває лише радіус у 25 кілометрів. Росіяни ж знайшли спосіб обходити цей захист. Їхні "Іскандери" роблять маневри ухилення на фінальній фазі, збиваючи розрахунки. Окрім того, вони здатні скидати приманки, щоб обдурити ракети американських ЗРК.

Нагадаємо, вночі на 26 травня Україну атакували 355 російських дронів, а також 9 ракет типу Х-101. Таким чином ЗС РФ встановили новий рекорд.

У The Economist повідомили, що російські оператори БПЛА керують дронами через боти в соцмережах. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що така технологія — насправді не новина і від роботи ППО ворожі безпілотники не захищає.