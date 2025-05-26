"Шахед", чи дрон-імітатор: Ігнат розповів, як ЗСУ розрізняють ворожі БпЛА

Бійці Сил оборони України вже на слух та за параметрами польоту навчилися розрізняти російські безпілотники. Зараз у ЗСУ шукають альтернативні рішення, щоб не витрачати на ворожі БпЛА дорогі зенітні ракети.

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Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За його словами, очевидним є той факт, що останнім часом ворожих БпЛА в повітряному просторі України побільшало. Це стосується як "Шахедів", так і дронів-імітаторів, які теж є серйозною проблемою для української протиповітряної оборони, оскільки їй доводиться реагувати на кожен безпілотник.

"Імітатори й створені для того, щоб ми думали, що це "Шахед". Але люди на місцях навчилися, зрештою, розрізняти за звуком. І навіть за параметрами польоту видно, що це не "Шахед", а дрон-імітатор. Для цього потрібен час, потрібен досвід відповідно", — сказав Юрій Ігнат.

Він зауважив, що збільшилася не лише кількість БпЛА, але й висота їхнього польоту. Їх не завжди можуть дістати, а використовувати для цього зенітні ракети дорого. Через це в ЗСУ зараз працюють над альтернативними, менш затратними рішеннями.

"Над цим зараз працюють усі — від військових до військово-політичного керівництва. Щоб забезпечити такими засобами Україну. Ну і, звісно, всі звертаються до партнерів, щоб нам цих засобів вистачало для відбиття таких масованих ударів", — зазначив Юрій Ігнат.

Уночі 26 травня українська ППО встановила своєрідний рекорд — збила всі 9 ракет Х-101 і 288 "Шахедів" із 355 запущених. За словами Юрія Ігната, 233 дрони були збиті вогневими засобами. Інші 55 були локаційно втрачені внаслідок роботи РЕБ або ж інших обставин.

Також раніше повідомлялося, що РФ навчилась обходити Patriot і покращила "Шахеди". У Сил оборони починають закінчуватись боєприпаси, щоб відбивати такі повітряні напади.