Доить, общипывать, обилечивать? Куда денется весь кэш, если государство продолжит кошмарить бизнес

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Пока наше правительство сидит и ждет иностранных инвестиций, которые почему-то не идут, украинский бизнес своим поведением намекает, что "инвестировать не время".

Украинский бизнес просто накапливает средства: то ли для инвестирования во времена, когда "риски исчезнут", то ли для того, чтобы потом вывести их в менее рисковые юрисдикции, как только Нацбанк отменит ограничения на движение капитала. Но что бы там ни было, активно инвестировать никто пока не собирается. А если не собирается инвестировать родной украинский бизнес, то чего вы ждете от иностранных инвесторов?

Вот вам статистика по изменению чистой кредитной нагрузки (чистого долга) украинского бизнеса, по данным украинских банков. За три последних года (2022-2024) местный бизнес уменьшил чистый долг (то есть увеличил свои ликвидные средства/депозиты и уменьшил свои долги перед украинскими банками) примерно на 21 миллиард долларов*. Это включает:

изменение кредитов бизнеса. Кредиты бизнеса уменьшились на 2.0-2.8 млрд долларов (в зависимости от того, как считать);

изменение депозитов бизнеса. Депозиты увеличились на 16.0-17.7 млрд долларов (смотря как считать);

изменение вложений бизнеса в ОВГЗ (рост где-то на 2.4 млрд долларов).

Можно интерпретировать этот "делевердж" на 21 миллиард долларов как неиспользованный потенциал инвестирования украинского бизнеса. Эта сумма — это вдвое больше, чем прямые иностранные инвестиции в самый успешный год украинской истории. И это втрое больше, чем иностранные инвестиции за последние три года.

А можно это интерпретировать как вызов для украинской экономики. Потому что сценариев развития ситуации после окончания большой войны (ведь мы все надеемся, что эта война рано или поздно закончится) много. Давайте попробуем очертить два радикальных сценария:

Если государство продолжит доить, общипывать, обелечивать и различным образом кошмарить бизнес, то получим отток валюты из страны на 15+ млрд долларов, как только будут сняты ограничения. Такой отток не компенсируют никакие частные иностранные инвестиции, да и не будет никаких иностранных инвестиций, потому что посторонние иностранцы не наивнее местного бизнеса. В результате, будем иметь значительные оттоки по платежному балансу и банковской системе, болезненную девальвацию гривны и деградацию экономики. А наш бизнес будет активно вкладывать деньги за границу (как это, между прочим, делают украинские банки: за время большой войны они пополнили валютными вкладами и займами иностранные банки на нескромные 4.4 млрд долларов). Зато, если правительство все-таки повернется лицом к украинскому бизнесу, то только тот накопленный кэш (пусть после вывода дивидендов на 5 миллиардов долларов) может быть приумножен новыми займами где-то 1 к 3, и в результате только за счет накоплений украинского бизнеса и его кредитования получим инвестиции в размере 40 млрд долларов. А уже потом сюда и иностранцы активно подтянутся. В результате, получим рекордные инвестиции и быстрый (и возможно, устойчивый) экономический рост.

Что выберет наше правительство, остается загадкой. Пока что оно выбирает побираться где-то за пределами Украины.

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* Смотря как считать — потому что курс у нас сильно прыгает — получается от 20.5 до 22.1 млрд долларов. Здесь не учтены международные займы бизнеса.

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