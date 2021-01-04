Главное финансовое табу Украины. Обрушит ли курс гривны выкуп ОВГЗ Нацбанком

Выкуп облигаций центробанками остается почти табуированной темой в Украине. И настолько загадочной, что председателю НБУ вместо всесторонней информации о таких выкупах (он, как банкир, в этих темах видимо, не очень разбирается) кто-то рассказывает страшилки о "страданиях" тех, кто на это решился, "от большого уровня инфляции и курсовых колебаний" (из интервью главы НБУ Кирилла Шевченко для УП).

Я попробую показать статистику по странам, центробанки которых решились на выкуп ценных бумаг.

Далее - просто статистика. Список не совсем развитых стран, как тех, которые прибегали к выкупу, и таких, что нет, взятый из последнего отчета МВФ о финансовой стабильности.

Итак, что мы имеем:

Страна, которой действительно "не зашел" выкуп активов — это Турция. Но там проблема точно не в том, что их ЦБ что-то выкупал. Там есть другие значительные проблемы (в том числе, достаточно прикладные вопросы о независимости политики ЦБ). Все эти проблемы даже заставили турецкий ЦБ значительно поднять ключевую ставку в конце года. Другой пример страны с высокой ключевой ставкой, прибегавшей к выкупу — это Гана. И ничего у них не поломалось.

Непохоже, что страны, прибегавшие к выкупу, имеют большие проблемы с национальной валютой, чем другие. (Первый график. Страны, ЦБ которых выкупали бумаги, обозначены синим).

Однако, похоже, что проблем у стран, прибегали к выкупу, таки было немного больше. По крайней мере, негативных пересмотров суверенных кредитных рейтингов по таким странам было больше (второй график).

А вот, в чем были заметно успешнее страны, ЦБ которых выкупали бумаги — так это в уменьшении ставок по государственным заимствованиям.

По большинству стран, которые прибегали к выкупу имеем такую ​​ситуацию, что доходность их государственных ценных бумаг (стоимость привлечения средств государством) снизилась быстрее, чем ставка центробанка (третий график).

И это касается даже Ганы. Украина же на этом графике — явный аутсайдер.

И здесь можно снова вспомнить выдержку из интервью главы НБУ Кирилла Шевченко для УП: "Как формируется ставка по кредитам? Если доходность ОВГЗ на определенном уровне, то для того, чтобы финансировать другие сегменты, в зависимости от их рискованности, банки будут давать премию за риск. Минимальным уровнем является именно ставка по ОВГЗ".

Перевод Фокуса.

Первоисточник на языке оригинала.

Публикуется с согласия автора.