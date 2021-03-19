Истина в вине. Почему хороший продажник действует в интересах клиента, а не работодателя

На чьей стороне ваш сотрудник – вашей компании или ваших клиентов?

Дубаи. Дорогой ресторан. Карта вин. Цены на все вина больше похожи на номер телефона производителя, чем на стоимость.

Спрашиваю у официанта его рекомендацию между тремя относительно недорогими позициями. Он не задумываясь говорит: "Возьмите это", – и показывает на самое дешевое вино, о котором я даже не спрашивал.

Заказываю по его рекомендации.

Вино восхитительно.

Когда он подошел в следующий раз, я поблагодарил его за рекомендацию, он улыбнулся и сказал: "У этого вина рейтинг 92 балла по Паркеру".

Для справки: 96–100 баллов – исключительное великое вино; 90−95 баллов – выдающееся вино.

Итак, сотрудник поступил в лучших интересах клиента и уменьшил выручку своего работодателя.

Я уверен, что это единственно верная стратегия. И если тут это кажется более-менее очевидным, то многим это совсем не очевидно, когда сотрудники получают установки на доппродажи и повышенную мотивацию за это.

Так, к покупкам усиленно впаривают дополнительные пару лет гарантии, страховки, сопутствующие аксессуары и прочий ненужный клиенту хлам.

Здесь это не так бросается в глаза, но суть не меняется – эти продажи нужны компании, а не клиенту. Для клиента это явная переплата по критерию "Цена-качество".

Нельзя так делать!

Действовать в лучших интересах клиента должно быть не лозунгом, а стратегией компании и основной установкой для всех сотрудников.

Важно

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И здесь нет никакого противоречия или антагонизма. Если сотрудник действует в интересах клиента, в этом и есть основная выгода для его компании.

Да, ресторан в этот раз получил меньше денег за вино, но я туда вернусь.

Каждые лишние 100$ в чеке снижают вероятность повторного визита и в пересчете на срок жизни клиента, минимизация его необоснованных расходов у вас приводит к максимизации вашей прибыли.

Подумайте над этим.

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Публикуется с согласия автора.