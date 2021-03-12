Секретное правило маркетинга. Почему важно делать больше, чем обещаешь

В мире, в котором люди всерьёз рассуждают о колонизации Марса и учатся выращивать клоны людей по образцу слюны, где компьютер побеждает человека в шахматы и Го, рассчитывать придумать что-то абсолютно новое и революционное для того, чтобы преуспеть в бизнесе, не стоит.

Сегодняшнее уникальное торговое предложение формируется не вокруг инноваций и изобретений, а вокруг клиентского опыта:

– еще удобнее;

– еще проще;

– еще выгоднее;

– еще быстрее;

– еще красивее.

Вот пять китов, на которых стоят почти все свежие единороги в b2c.

И если у вашего нового продукта стоят галочки возле всех эти пяти пунктов – у вас очень серьезные шансы на успех.

Не изобретайте велосипед – совершенствуйте клиентский опыт.

Одним из рецептов выдающегося сервиса является стремление превзойти ожидания клиента и сделать чуть больше, чем от тебя ожидают. Делать больше, чем обещаешь, но не обещать сделать больше.

Положить маленький презент в посылку, исправить ошибку и дать сорри-бонус, сделать исключение и пойти навстречу.

Есть много ситуаций, когда у компании имеется шанс отличиться и пользуются компании им или нет зависит скорее от атмосферы клиентоориентированности в компании, а не от стечения обстоятельств.

Тут все очевидно. Что не очевидно?

Увлекшись маркетингом и желанием быть лучше всех, пообещать клиентам превосходить их ожидания, разбиться в лепешку, сделать все ради клиента.

Когда вы говорите такое, вы формируете ожидания и даете обещания.

Вы формируете этим новую нормальность, и теперь вам нужно приготовиться, что клиенты от вас будут требовать "разбиться в лепешку".

Нет лепешки – значит, нечестно, если вы не лучше всех – обман, если вы не сделали все, как и обещали – значит, ваши слова — пшик.

Клиенты не любят лицемерие и вранье. Поэтому тщательно взвешивайте то, что вы обещаете, а когда обещаете – выполняйте, и делайте это ярко.

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Публикуется с согласия автора.