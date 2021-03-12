Секретне правило маркетингу. Чому важливо робити більше, ніж обіцяєш

У світі, у якому люди всерйоз міркують про колонізацію Марса і вчаться вирощувати клони людей за зразком слини, де комп'ютер перемагає людину в шахи, розраховувати придумати щось абсолютно нове і революційне для того, щоб досягти успіху в бізнесі, не варто.

Сьогоднішнє унікальна торгова пропозиція формується не навколо інновацій і винаходів, а навколо клієнтського досвіду:

- ще зручніше;

- ще простіше;

- ще вигідніше;

- ще швидше;

- ще красивіше.

Ось п'ять китів, на яких стоять майже всі свіжі єдинороги в b2c.

І якщо у вашого нового продукту стоять галочки біля всіх цих п'яти пунктів — у вас дуже серйозні шанси на успіх.

Не винаходьте велосипед — вдосконалюйте клієнтський досвід.

Одним з рецептів видатного сервісу є прагнення перевершити очікування клієнта і зробити трохи більше, ніж від тебе очікують. Робити більше, ніж обіцяєш, але не обіцяти зробити більше.

Покласти маленький презент у посилку, виправити помилку і дати сорі бонус, зробити виняток і піти назустріч.

Є багато ситуацій, коли в компанії є шанс відзначитися, і користуються компанії ним чи ні, залежить скоріше від атмосфери клієнтоорієнтованості в компанії, а не від збігу обставин.

Тут усе очевидно. Що не очевидно?

Захопившись маркетингом і бажанням бути краще за всіх, пообіцяти клієнтам перевершувати їхні очікування, розбитися в коржик, зробити все заради клієнта.

Коли ви говорите таке, ви формуєте очікування і даєте обіцянки.

Ви формуєте цим нову нормальність, і тепер вам потрібно приготуватися, що клієнти від вас вимагатимуть "розбитися в коржик".

Немає коржику — значить, нечесно, якщо ви не краще за всіх — обман, якщо ви не зробили все, як і обіцяли — значить, ваші слова — пшик.

Клієнти не люблять лицемірство і брехню. Тому ретельно зважуйте те, що ви обіцяєте, а коли обіцяєте — виконуйте, і робіть це яскраво.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.